國科會「科學開門」開跑 124場域、逾310場活動創歷年之最

為鼓勵青年學子踏入科研場域，國科會自108年起，連續6年舉辦「Kiss Science—科學開門，青春不悶」，而今年活動在今天在國震中心正式啟動。國科會表示，活動自今日起連續5個周休假期，開放全台124個場域，舉辦逾310場活動，規模是歷年之最。

國科會主委吳誠文介紹，今年Kiss Science有45個新場域加入，大幅增加活動的新鮮度及豐富性。此外，AI浪潮席捲全球，本次活動也有25個融入AI相關技術的場域參與，希望藉此鼓勵青年學子在求學階段就接觸AI、善用AI，進而在未來投入相關研發領域，為台灣競爭優勢提供源源不絕的支撐力，並創造更多價值。

吳誠文說，一系列的科普活動並不是要鼓勵所有青少年未來都成為科學家，只是不懂基礎科學，就可能失去探索科學知識的樂趣，因此國科會長期致力於科普教育向下扎根，希望青年學子能夠認識科學、喜愛科學。他也允諾，明年科普的預算會增加。

另外，適逢921地震25周年，為增進青年學子對抗震、減震、隔震技術的了解，今年活動特於國震中心舉行啟動典禮，並安排地震工程試驗室參觀活動。

國震中心主任歐昱辰表示，國震中心長期在做地震工程的研究，擁有世界級的結構實驗室。他舉例，921大地震後，國震中心配合政府，提升校舍的防震的結構，今年4月花蓮發生的強震沒有造成嚴重的校舍損傷，便可看到多年努力的成效。

國科會指出，今年活動集結產官學研各界能量，與中研院、內政部、教育部、交通部等11個政府機構及其轄下法人攜手合作，並邀請18個大學實驗室、16家企業共襄盛舉，活動型態相當多元，包含定時導覽、影片賞析、科普演講、動手做、互動體驗、營隊等，內容涵蓋陸海空，涵蓋基礎科學、應用科學及尖端科技等領域。