北海岸昨致災暴雨 氣象署曝主因 示警下周一二續防雨炸

過去3天，基隆北海岸、東北角附近一帶，產生相當大的雨勢。中央氣象署預報員林定宜表示，昨天一整天金山區的三和降雨達614毫米，三和3天雨勢達到801.5毫米。另外一個雨量很大的地方是瑞芳，從10月2日至昨天降雨899毫米。

之所以產生這麼大的雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，主要原因是除了原來山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流帶來的東南風，配合東北風，在北海岸附近一帶產生輻合效應；另外就是北海岸附近一帶有些地形抬升作用，互相交互作用結果，產生這麼大的效應。

此外，林定宜表示，就是在這一帶的高空，有一個分流場出現，有比較良好的輻散作用，也導致上升氣流相當通暢，成雲致雨，而導致這麼旺盛的對流發展。所以北海岸和東北角過去3天雨勢這麼大。

林定宜表示，這個季節大致上來講，比較高空的地方、大致上是在1萬2000公尺的高空，有南亞高壓的反氣旋，在這個秋天季節慢慢往南邊移動，這時就會產生西北向東南走向的高空氣流。高空氣流配合剛好過去兩三天有高空槽線所帶來的氣流由西往東的方向來走，台灣上空有高空槽線槽前的氣流，和南亞高壓西北往東南走的氣流，產生很好的輻散作用。

林定宜表示，輻散作用很有利於低層輻合、高層輻散這種天氣型態，有利於近地面降雨的情形，導致過去三天降雨非常明顯。如果有這種高層輻散、低層輻合的系統配置情況之下，一般來講容易產生低層的旺盛氣流，就容易成雲降雨，甚至比較劇烈的天氣都有可能。

三和是氣象署的自動雨量站，林定宜表示，全台的自動雨量站約有8、900站之多，人力、物力耗費比較大，所以要整個維修一遍的話曠日廢時，所以這種自動雨量站在氣象署一般來講多作參考用。

下周一開始入秋首波東北季風正式報到，雨勢部分，林定宜表示，遇到東北季風增強的時候，北部、東北部迎風面地區水氣明顯增多，有局部較大雨勢出現機率。其次就是中南部山區、還有中南部近山區平地也有可能局部大雨發生機率。東北季風增強還是要注意較大雨勢以上等級雨勢出現。預估主要下周一、周二這兩天，到了下周三之後隨著東北季風比較穩定吹拂之下，主要為迎風面不定時降雨為主。