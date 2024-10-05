周末午後雷陣雨 下周一入秋首波東北季風報到、濕涼5天恐較大雨勢

山陀兒颱風昨晨減弱為熱帶性低氣壓，隨即逐漸消散。周休天氣漸趨穩定，中央氣象署預報員林定宜今天上午表示，今明兩天北東短暫雨，西半部地區午後局部短暫雷陣雨為主。不過，下周一、周二北部、東北部受到東北季風增強影響，稍微轉涼，可能有局部較大雨勢發生機率。今天基隆北海岸有長浪發生機率。

林定宜表示，今天台灣大致上吹東風的風向，在迎風面地區還是容易有局部短暫陣雨，北部、東半部回波比較多，所以今天東半部地區會有局部短暫陣雨，大台北地區也會有零星短暫陣雨出現。至於西半部地區維持多雲到晴，不過中午過後可能會有一些局部短暫午後雷陣雨出現。

溫度方面，林定宜表示，由於時序已經進入秋天，早、晚會比較涼一些。早晚溫度24、25度，白天還是可能超過30度左右的機會，尤其中南部地區。

林定宜表示，台灣附近吹東風，主要高壓位於韓國附近，台灣附近雲系主要在迎風面地區；至於中南部地區目前的雲已經開掉了，所以上半天維持多雲到晴的天氣型態。

未來1周天氣部分，林定宜表示，台灣附近等壓線呈現東西走向，所以大致上吹偏東的風向，意味著迎風面的東半部地區不定時有短暫陣雨，西半部地區則是午後可能有局部短暫雷陣雨出現，水氣相對沒前兩天多，雨勢也不像前兩天這麼大。

「下周一開始入秋第一波東北季風正式報到」，林定宜表示，等壓線呈現東北、西南走向，進入台灣上空附近一帶，所以東北季風開始增強。下周二至周五也都是受到東北季風影響，其中，下周一、下周二東北季風增強，帶來一些水氣，北部、東北部可能有局部較大雨勢出現機率。

未來降雨趨勢，他說，今明兩天東半部地區不定時短暫陣雨，西半部地區則是午後局部短暫陣雨，今天大台北地區有零星短暫陣雨出現。下周一東北季風增強，剛開始的時候會帶來比較多的水氣，所以北部、東北部有局部較大雨勢出現，花東也有不定時局部短暫陣雨；中南部地區則是局部午後雷陣雨、有較大雨勢出現機率，尤其嘉義以南地區可能出現大雨。

林定宜表示，下周二至周五大致上東北季風的天氣型態，北部、東北部地區不定時短暫陣雨，雨勢偶爾比較大一些，中南部可能山區降雨為主、有局部稍微大一點的雨勢。