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台灣絃樂團邀演小提琴家維多 延續皮凱森家族情緣

中央社／ 台北5日電

多年來前蘇聯傳奇小提琴家維多．皮凱森與台灣絃樂團琴緣深厚，不吝傳授演奏技巧。維多已於2023年過世，台灣絃樂團今年邀約維多孫子也是小提琴名家伊果．皮凱森演出，續繫皮凱森家族情誼。

根據台灣絃樂團發布的新聞資料，伊果．皮凱森（Igor Pikayzen）畢業於茱莉亞音樂學院與耶魯大學碩士，被古典音樂雜誌The Strad譽為「擁有驚人技巧和莊嚴華麗音色」。伊果今年由華納唱片發行與倫敦愛樂合作的葛拉祖諾夫作品；出版跟母親塔蒂亞娜．皮凱森（Tatyana Pikayzen）合作的「幻想曲」專輯。

伊果表示，這次將帶來整場無伴奏獨奏會，大家一定會先想到巴赫的6首小提琴無伴奏組曲，這次他要演出的曲目沒有巴赫作品，但包括克萊斯勒（FritzKreisler）的「宣敘調與詼諧隨想曲」，巴爾托克（Bela Bartok）的「小提琴奏鳴曲」等，或多或少都曾受到巴赫啟發。

伊果分享這次將演出亞美尼亞作曲家哈查圖量（A.Khachaturian）題獻給爺爺維多．皮凱森的「獨白奏鳴曲」，「爺爺是哈查圖量喜愛及尊敬的獨奏家之一，哈查圖量明白爺爺對於獨奏作品的推崇，所以創作了這首樂曲獻給爺爺，我希望能將這首樂曲帶給台灣聽眾。」

伊果表示，他很幸運生長在音樂世家，「我總想著多聽多看，從中學習，把這些東西變成自己的。」

伊果這次帶在身邊的小提琴是來自義大利克雷莫納（Cremona）的製琴師洛倫佐．斯托里奧尼（LorenzoStorioni）所做的琴，「這是爺爺生命中最後50年所使用的琴，爺爺曾以這把琴搭配曾曾祖母傳下來的琴弓錄製許多唱片，這些都是皮凱森家族的傳家寶。」

伊果．皮凱森小提琴無伴奏音樂會將於10月31日在高雄衛武營表演廳，11月8日在台北國家音樂廳，台灣絃樂團邀請簡文彬指揮，由老皮凱森嫡傳弟子也是台灣絃樂團第一任首席林暉鈞返團，與小皮凱森合作易沙意（Eugène Ysaÿe）的「友誼」與皮亞佐拉（Astor Piazzolla）的「布宜諾斯艾利斯的四季」。

小提琴 爺爺 音樂會

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