山陀兒致道路災情仍有3處 明霸克露橋今晚提前搶通人車行便道
日前山陀兒颱風侵襲台灣，風雨帶來不少災情，交通部公路局統計，今仍有道路災阻2處、道路災情1處，其中，台2甲線八煙路段土石坍方，預計今天下午4時搶通單線雙向通行；台20線明霸克露橋遭溪水沖毀河床便道，預計今天中午12時搶通人行便道、今晚6時搶通車行便道。
公路局表示，新北市金山區台2甲線八煙路段土石坍方造成雙向阻斷，預計今天下午4時搶通單線雙向通行。高雄市桃源區台20線明霸克露橋遭溪水沖毀50公尺河床便道，自勤和至復興路段實施封閉管制，若無災害規模擴大，預計今天中午12時搶通人行便道、今晚6時搶通車行便道。
公路局也說，屏東縣東港鎮台17線大潭路段)因沿線部分電桿傾倒，調撥北上內側車道供南下車輛行駛，視道路狀況安全無虞後再行撤除交維，預計今天下午5時排除。
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