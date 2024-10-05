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龍潭愛樂管弦樂團汶萊演出 台灣樂曲獲如雷掌聲

中央社／ 新加坡5日專電
駐汶萊代表處5日表示，台灣龍潭愛樂管弦樂團訪汶萊進行教育文化交流，獲得汶萊多所學校師生讚賞。（駐汶萊代表處提供）中央社
駐汶萊代表處5日表示，台灣龍潭愛樂管弦樂團訪汶萊進行教育文化交流，獲得汶萊多所學校師生讚賞。（駐汶萊代表處提供）中央社

汶萊代表處今天表示，台灣龍潭愛樂管弦樂團訪汶萊進行教育文化交流，獲得汶萊多所學校師生讚賞，是成功的文化外交，而樂團及同行聲樂家還表演望春風、四季紅、甜蜜蜜等多首台灣樂曲，讓台灣名曲走向世界。

駐汶萊代表處上午發布新聞稿表示，連續2年獲台灣國家文化藝術基金會Taiwan Top演藝團隊的台灣龍潭愛樂管弦樂團，應駐汶萊代表處及汶萊台商會的邀請，在山陀兒颱風侵襲台灣之際，歷經波折，抵達汶萊進行文化外交及教育交流活動。

龍潭愛樂4日應遮魯東國際學校（JIS）邀請為該校600名師生進行表演，並指導該校學生進行音樂演奏。

駐汶萊代表處表示，4日晚間來自汶萊多所學校的師生及家長，均參與龍潭愛樂舉行的音樂會，音樂會上半場，遮魯東國際學校的師生與樂團聯合演奏，該校音樂系主任表示，能與專業且高水準的台灣樂團進行合奏，是極為難得且幸福的機會。

音樂會下半場，樂團及同行2位聲樂家表演望春風、四季紅、甜蜜蜜等多首台灣樂曲，以及許多世界名曲，另演奏當地民眾熟悉的馬來歌謠，獲得全場掌聲。

駐汶萊代表處表示，龍潭愛樂訪問汶萊為台灣進行了一場成功的文化外交，使許多汶萊民眾更加認識台灣文化以及客家藝術。龍潭愛樂將在汶萊進行2埸慈善演出，所得贊助款項將全數捐贈給特教組織及慈善機構，慈善音樂會引起汶萊民眾迴響，座位已被預訂一空。

樂團 汶萊 音樂會

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