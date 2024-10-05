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北海岸昨致災暴雨「無預報的訊號」 賈新興：下周3縣市恐較大雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一東北季風增強；下周一下午至下周二中午前，新北西側至基隆及宜蘭一帶有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
下周一東北季風增強；下周一下午至下周二中午前，新北西側至基隆及宜蘭一帶有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

昨天北海岸出現持續性的致災性暴雨，造成金山等地區多處積淹水嚴重災情，現更傳出2死意外。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，針對昨天的雨量預報顯示，一天前的預測，雖預測台東一帶有較大雨勢，但位置偏北。另外，對於北海岸至東北角的較大雨勢，無預報的訊號。但兩天至4天前的預測，均顯示北海岸至東北角一帶有明顯雨勢，但台東的雨勢卻無明顯訊號。

近期是否還會出現極端天氣？賈新興表示，下周一東北季風增強；下周一下午至下周二中午前，新北西側至基隆及宜蘭一帶有局部較大雨勢發生的機率。至於雙十天氣穩定，午後山區零星雨。

他說，明天，午後苗栗以南山區、高屏及宜花東山區有零星短暫陣雨。下周一東北季風增強，清晨北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後苗栗以南、宜花東及北北基桃有陣雨。

下周二至周五受東北季風影響，賈新興表示，下周二桃園以北及宜花有陣雨，新北西側至基隆及宜蘭一帶有局部較大雨勢發生的機率，午後桃園以南山區、中南部及花東有局部短暫陣雨。下周三，基隆宜花有零星短暫雨，午後北北基、台中以南山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周四國慶日至周五，午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，下周六至14日環境漸轉偏東風，其中，下周六至13日，午後山區有零星短暫雨。14日，午後苗栗以南山區、高屏及花東山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

基隆 賈新興

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