肺癌中的惡霸！小細胞肺癌是什麼？專家揭9成患者有同一壞習慣

肺癌是「香港癌症頭號殺手」，其中小細胞肺癌（Small Cell Lung Cancer）雖佔很少病例，惟因早期難被發現，加上惡化及擴散速度快，其存活率極低，故被稱為肺癌中的惡霸、癌王。台灣健康資訊網站早前刊出文章，指9成小細胞肺癌患者都有1個壞習慣，就是吸菸，是罹患小細胞肺癌的元凶。

根據港府資料顯示，肺癌新症近年佔香港癌症新症總數的15.5%，為全港致命癌症首位。臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙指出，肺癌可分為非小細胞肺癌（NSCLC）及小細胞肺癌（SCLC）兩種。當中小細胞肺癌雖佔整體個案不足3成，且趨勢越來越少，惟其腫瘤生長速度很快，很多個案確診時已屬第三、四期，而且腫瘤已很大。

台灣健康資訊網站《Hello 醫師》早前亦有文章提到，「小細胞肺癌」是癌細胞較小的癌症，約佔所有肺癌病例的10%，但此類肺癌存活率極低，能活過5年的患者不到5%，故被稱為肺癌中的惡霸、癌王。文章續指，約9成的小細胞肺癌患者為有長期吸菸習慣的男性，屬高危族群。此外，其他高危患者還包括長期接觸石綿、鎘、砷等致癌物、有家族病史的人士。

根據文章，小細胞肺癌患者會有以下10種症狀，包括：

1. 咳嗽、可能還咳出血痰 2. 聲音沙啞 3. 吞嚥困難 4. 食慾不振 5. 胸痛 6. 容易氣喘 7. 呼吸困難 8. 較易疲憊 9. 不明原因體重下降 10. 臉部或頸部靜脈腫脹

文章強調，小細胞肺癌癌細胞比其他癌症更易轉移到其他器官，如骨頭、腦部等，故或會造成骨頭疼痛、頭暈、頭痛等，嚴重者更會可能引發中風。因此，建議如無故出現以上徵兆者，應盡快求醫檢查。

此外，文章建議，高危族群應定期進行肺癌篩檢，以盡早治療，避免病情惡化。如想脫離高危族群，則應當及早戒菸，並保持均衡飲食、規律運動好習慣，以降低罹癌風險。

留意肺癌6個常見症狀

根據香港政府癌症網上資源中心資料，吸菸是肺癌的主要風險因素，約九成的肺癌個案均與吸菸有關，而菸齡長並於年輕時已開始吸菸會增加患上肺癌的機會；另外，年屆50歲以上人士亦較易患上癌肺。

另外，本港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀：

1. 身體時常感到疲倦

2. 食慾不振、體重下降

3. 持續咳嗽

4. 氣喘

5. 痰中帶血

6. 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》