天氣展望 氣象署：東北季風轉濕涼 有熱帶擾動生成訊號

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來兩周台灣主要為東北季風的天氣型態，東北季風增強期間，北部及東半部氣溫下降，有局部短暫雨；其他地區早晚偏涼，白天多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。近期，西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時留意氣象署最新預報。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，北部及東部以「多於」氣候正常值的機率最小，中部及南部以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。