今回溫、南部午後防大雨 下周一再變天恐影響到國慶日

昨天陽明山區和北海岸下起暴雨，尤其北海岸出現嚴重積淹水災情。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，山陀兒颱風帶來的直接或間接影響，昨晚終於告一段落。雖然颱風在昨天清晨就已經減弱並趨於消散，所留下來的水氣以及環境風場加上地形的配合，在陽明山區以及北海岸地區帶來意料之外的劇烈且持續雨勢，造成了許多災情，一直到入夜以後整體雨勢才明顯趨緩至停止。

「今天台灣附近的大氣環境會相對單純很多」，歐宗學表示，主要受北方大陸冷高壓東移出海後所帶來的迴流偏東風影響，東北部及恆春半島地區會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、南部地區可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，仍然要留意有瞬間較大雨勢機會。

氣溫方面，今天各地相較前幾天都會回溫一些，白天高溫普遍可達30-33度，早晚低溫大約24-25度。歐宗學表示，已經是早晚溫差比較大的季節，早出晚歸留意氣溫變化。

類似的天氣可望持續到明天，歐宗學表示，下周一開始再度有變化出現。隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，北部、東半部地區轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，中南部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨。氣溫還未明顯降低，要留意可能還是會有瞬間較大雨勢發生，類似的天氣型態可能一直延續到國慶日。

但他說，水氣有機會逐漸減少，降雨頻率降低或範圍縮小、雨量減少。各地早晚低溫變化不大一樣、24至25度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部高溫降至28-30度，中南部還是可以達到32-33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。

歐宗學表示，下周五到下個周末期間東北季風有減弱趨勢，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區雲量偏多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區則是晴到多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

是否還有颱風生成？歐宗學表示，遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，不過目前的預報沒有接近台灣的機會。

歐宗學表示，接下來幾天是災後的復原階段，清掃時要穿鞋或戴手套等做好防護措施，避免傷口感染風險。落實「巡、倒、清、刷」減少病媒孳生，也可適當消毒周遭環境，並且記得進食、飲水前務必使用肥皂洗手，以免將病菌、髒汙吃下肚。