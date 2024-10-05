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還原秋颱山陀兒「最後一天」！ 氣象署：在高屏上空魂飛魄散

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
山陀兒颱風登陸之後，強對流維持一小段時間。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
山陀兒颱風登陸之後，強對流維持一小段時間。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

怪颱山陀兒創下台灣氣象史5項紀錄，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」回顧「山陀兒的最後一天」，氣象署表示，山陀兒颱風以罕見的路徑，為高屏地區帶來嚴重風災、東半部、北海岸帶來劇烈降雨。大自然的力量令人敬畏，「只能稍微慶幸颱風沒有以最強的姿態登陸台灣。祈願災區能盡速復原、受災的朋友能早日恢復到正常生活」。

氣象署表示，山陀兒颱風在台灣西南外海蹉跎了3天之後，以中度颱風之姿，10月3日中午12時40分左右登陸高雄小港。不過，登陸後受到陸地影響結構逐漸被破壞，直接在台灣陸地上空減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署以10月3日上午8時至4日清晨5時的「紅外線色調強化」雲圖製作影片，氣象署說，颱風登陸前環流結構扎實，暴風圈雲系壟罩南台灣。登陸之後，雖然強對流還維持了一小段時間，由於缺乏帶動它離開台灣的導引氣流，加上陸地的環境與地形不利颱風的維持，颱風的結構變差、強度逐漸減弱，「最後颱風在高屏上空迷失自我、漸漸魂飛魄散」。從雲圖上可以看到颱風的雲系愈來愈鬆散，昨天清晨5時降為熱帶性低氣壓並快速消散。

網友表示，「還好在海上滯留兩天，強度減弱成中颱，高雄這次真的已是萬幸了」、「這颱風案例真的太經典，就地解散」、「很怪的颱風」、「恐怖的颱風」、「好瘋狂的秋颱」、「還好有減弱，假如是以強颱巔峰之姿登陸，我看高雄是真的會被掀起來」、「請好好保護中央山脈」、「在台灣外海轉了那麼久也累了」、「中央山脈是護台神山」、「護國神山的功勞」、「山道颱風的一生」。

山陀兒颱風襲台總回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風襲台總回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風襲台總回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風襲台總回顧。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風登陸前環流結構扎實，暴風圈雲系壟罩南台灣。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
山陀兒颱風登陸前環流結構扎實，暴風圈雲系壟罩南台灣。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
山陀兒颱風登陸之後，結構變差、強度逐漸減弱，雲系愈來愈鬆散。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
山陀兒颱風登陸之後，結構變差、強度逐漸減弱，雲系愈來愈鬆散。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

山陀兒颱風

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