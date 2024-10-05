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北海岸淹慘！鄭明典曝2張圖分析 強對流發展「有點梅雨氣息」
山陀兒颱風昨晨減弱為熱帶性低氣壓，之後逐漸消散，不過，昨天北海岸仍有致災性雨勢，金山、萬里、三芝與淡水等地嚴重淹水。前中央氣象局長鄭明典在臉書以2張圖分析北海岸雨型概況，他表示，高空出現有點梅雨氣息的強烈中尺度對流雲簇發展的條件。
鄭明典表示，一股東南信風增強，這個東南信風在幾天前推動山陀兒颱風往西走，之後在菲律賓東側轉往西北。信風和繞台灣氣流輻合，同時也和東北風遭遇，在台灣東北部海面產生持續的對流，部分對流區順著台灣北部繞地形氣流往西，邊緣給台灣東北角和北海岸帶來持續性降雨。
另外，他說，高空（200百帕）氣流可以看到，南亞反氣旋隨著季節轉換，開始往南移，約3天前一隻高空槽線接近。這樣的配置很像「梅雨」期的高空氣流型態，在台灣上空形成一個有利身對流的「分流」流場，帶來有點梅雨氣息的強烈中尺度對流雲簇發展的條件！
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