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今明兩天西晴東雨 下周東北季風影響 北東大雨轉涼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
下周一、下周二水氣較多，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢機率。本報資料照片
下周一、下周二水氣較多，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢機率。本報資料照片

周末天氣大致穩定，今明兩天環境轉為偏東風，中央氣象署表示，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部皆轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，主要在南部地區及中部以北近山區為主；溫度方面，各地氣溫回升，低溫普遍回到24至26度，而白天高溫為30至32度，感受溫暖微熱。

不過，下周一東北季風增強，下周二至周五東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；下周一、下周二水氣較多，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢機率。其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三之後水氣減少，迎風面降雨範圍亦減小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後剩山區有局部短暫雷陣雨。

由於下周東北季風南下，氣溫逐日下降，下周三馬祖高溫下降到23度，北部、宜蘭、花蓮及澎湖、金門高溫27到29度，中南部仍為30、31度，低溫在各地及澎湖、金門、馬祖約22到24度。下周六至14日持續受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

東北季風 馬祖 高溫

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