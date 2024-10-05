天氣轉穩早晚偏涼 下周東北季風南下、降溫有雨持續到國慶日

山陀兒颱風糾纏了台灣將近1周時間，昨天清晨減弱為熱帶性低氣壓。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，這個周末天氣總算比較穩定下來了，秋天的颱風過後也不會有西南風水氣或是低壓帶持續影響，反而是受到北方大陸高壓帶來的偏東風環境接手，因此今明兩天除了東半部仍有些局部短暫陣雨，西半部山區也有些午後局部降雨之外，整體天氣大致穩定，出現大雨的可能性降低很多。

溫度方面，天氣風險公司說，周末兩天白天依然溫暖，各地高溫有30-32度，夜晚清晨稍涼，中北部空曠地區有機會降到23-24度左右，稍微有一點點秋天的感覺。

展望下周天氣，天氣風險公司表示，下周一新一波東北季風南下，晚間之後會比較明顯，可能持續到下周四國慶日左右，下周五強度才會逐漸減弱。

下周氣溫部分，天氣風險公司表示，雖然並沒有帶來太明顯的冷空氣，但東北季風的形態下，溫度下降，尤其北部、東北部、東部一帶白天的高溫下降會比較明顯，下周二到周四高溫有機會降到27-28度左右，中南部、東南部受影響程度就比較小，高溫仍可能超過30度以上。

天氣風險公司表示，東北季風南下後，迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮一帶又會變成比較容易降雨的天氣，中南部山區午後也還是可能有局部熱對流降雨出現，雖然整體雨勢已經不像夏天顯著，但是要在迎風面或是山區活動仍要注意天氣的變化。同時季風南下也會引發台灣海峽的強陣風，特別是在中北部沿海一帶，陣風來到7-8級的機會高。