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長照補助「智慧輔具」 擬後年上路

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
衛福部預告修正「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文，首次導入「智慧科技輔具」，未來將採「全租賃」方式補助，預計115年元旦正式上路。輔具示意圖。記者蘇健忠／攝影
衛福部預告修正「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文，首次導入「智慧科技輔具」，未來將採「全租賃」方式補助，預計115年元旦正式上路。輔具示意圖。記者蘇健忠／攝影

衛福部預告修正「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文，首次導入「智慧科技輔具」，未來將採「全租賃」方式補助，即起預告六十天，若無異議，預計後年元旦正式上路。屆時不會廢除傳統輔具補助，但智慧科技輔具與傳統輔具，僅能擇一給付。

衛福部將智慧科技輔具定義為，需具備智慧感測、數據記錄、傳輸回饋機制，並分為五大類型，移位類、移動類、排泄類、居家照顧床類和安全看視類。

衛福部長照司副司長吳希文表示，智慧科技輔具可以是傳統輔具加上數據回饋機制，如被列為傳統輔具的電動輪椅，加上具有感測使用者身體壓力的椅墊，並且可因應使用者，做出回饋、調整，又或是加上影像監控，可幫助使用者在危險時緊急煞車、翻覆時求救通報等，就屬於智慧科技輔具。

吳希文表示，每位長照個案會有不同階段的需求，智慧科技輔具採「租賃制」。目前給付的額度是三年六萬元，而傳統輔具的給付並不會廢除，三年有四萬元，兩者僅能擇一補助。目前朝鼓勵民眾使用智慧科技輔具為主。

物理治療師張詠家說，現在很多老老照顧，如六十歲照顧九十歲，使用科技輔具對他們是大難題；如偵測「跌倒」來看，即便發現家人跌倒，卻不見得有力氣扶，也不一定聯繫得到鄰居，此次變革政府「立意良善」，列出的項目都是優質的輔具，只是後端配套得更周延，衛福部應多邀集照顧者、廠商溝通。

使用者 衛福部 輔具

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