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照顧失智嬤20年 開銷燒掉一棟房

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
失智中位數餘命長達7.69年，研究顯示，失智照顧每年成本約落在10萬到40萬不等，成為照顧者重擔。 圖為失智照顧示意圖。 記者陳正興／攝影
失智中位數餘命長達7.69年，研究顯示，失智照顧每年成本約落在10萬到40萬不等，成為照顧者重擔。 圖為失智照顧示意圖。 記者陳正興／攝影

六十歲就失智的奶奶，當時無人知曉照顧路有多漫長，每個月三萬的照顧成本，讓家人疲於奔命，爸媽悉心照顧奶奶，一照顧就是廿多年，前後燒掉一棟房的費用。這段照顧路上，嚴重影響全家關係，小杰（化名）的求學路也得「省錢」，被迫選擇念軍校。

天主教失智老人社會福利基金會社工處長陳俊佑表示，小杰的案例比比皆是，小杰的爸爸當時為了照顧奶奶，與媽媽關係數次鬧僵，這條照顧路上還遇上二○○八年的金融海嘯，全家經濟瞬間跌到谷底，差一點爬不起來，後續是主動向相關團體求援，才勉強支撐起家庭，而奶奶則在八十多歲時離世。

同樣也是照顧失智患者負荷過重的案例，一名年約六十五歲的女性，中風後出現「血管型失智症」，初期行動穩定，但隨著病程惡化，臥床、便溺、失語紛紛出現，身為照顧者的秀芳（化名），在家得隨時幫媽媽翻身，又得照顧身障弟弟，短短五年積蓄幾乎用光，她的身心也出現問題，最後牙一咬，花錢聘雇外籍看護幫忙，才得以獲一絲喘息。

陳俊佑表示，研究指出失智餘命約七年多，但確診後受妥適照顧，存活數十年的患者大有人在，壽命延長卻造成照顧者重擔。不少家庭一開始會選擇自己照顧，但面對失智者的病程、身心狀態等都不易處理，若是沒有適當自我調適或休息，容易引發家暴事件，鼓勵失智家庭適時對外求助，降低照顧風險。

失智症 患者 社工 長期照顧

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