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失智照顧費 每年10萬至40萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
失智症協會秘書長陳筠靜建議，家屬必須盡早安排人力，以信託等方式規畫財務，並在居住環境安裝扶手等維護安全；失智症照顧示意圖。記者陳正興／攝影
失智症協會秘書長陳筠靜建議，家屬必須盡早安排人力，以信託等方式規畫財務，並在居住環境安裝扶手等維護安全；失智症照顧示意圖。記者陳正興／攝影

失智中位數餘命長達七點六九年，失智症協會指出，研究顯示，失智照顧每年成本約落在十萬到四十萬不等，且依失智程度不同，經費往往高於平均數，當家中有失智患者應立即安排人力，並以信託等方式規畫財務，研擬照顧計畫。

國衛院推估，含年輕型失智症在內，全台約有卅七萬失智症患者，而依衛福部最新公布「全國社區失智症流行病學調查」，失智者平均每人每年總醫療費用支出為五十三點三萬，高於無失智者平均的卅一點九萬。

失智症協會秘書長陳筠靜表示，據文獻指出，失智症患者每年照護成本約十多萬至四十多萬不等，且考量失智程度不同，費用經常超過此數字，照顧失智患者是條漫漫長路，當家中有人被診斷失智症時，應立即研擬照顧計畫。

陳筠靜表示，照顧計畫的擬定，照顧者應與病人本身討論病況，即使病人缺乏病識感，也要試圖讓其了解疾病進程，同時與民間組織、其他失智者家庭接觸，形成互助網絡。若患者屬輕度失智，家屬可將其個人意見納入討論。

討論形式可採家庭會議方式，與所有照顧者、患者本身共同擬定醫療決定、財務規畫等，如患者符合身障、中低收入戶等福利資格，應盡早取得相關證明，同時擬定延緩失能方針，盤點安排可運用的照顧人力，盡可能讓資源導入家中。

台大醫學院神經科兼任教授邱銘章說，早期失智症患者，若認知狀況良好，可依患者本身意志，簽訂預立醫療決定，先行告知家屬與醫護人員，不希望接受哪些醫療處置。

台大醫學院 失智症 患者

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