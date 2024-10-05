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家總：長照政策須強化失智照顧

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
失智人口增加，照顧時間冗長，專家建議應將照顧者當作專業人士，提供專業的照顧知能服務，增加照顧量能。示意圖。本報資料照片
失智人口增加，照顧時間冗長，專家建議應將照顧者當作專業人士，提供專業的照顧知能服務，增加照顧量能。示意圖。本報資料照片

國內首分失智症餘命研究發現，三分之一以上阿茲海默症患者存活超過十年，目前國內失智日照中心全國使用率僅百分之七十四，衛福部下個目標將提升使用率，專家指出，照顧失智症患者是長期抗戰，長照三點○應納「階段性照顧安排」思維，失智照顧應從社區一路布建到機構。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，輕度失智症時期，患者可善用社區據點、長青學苑，增加社會互動，延緩病情惡化；輕中度階段可至日照中心，盡可能延長在家與社區居住時間；重度階段因照顧密度增加，考慮使用住宿式機構、外籍看護，此時更要在意家庭照顧者是否能承受負荷，且不是每個人都適合當照顧者，必須經過適性評估。

「長照政策必須把照顧者視為專業人員。」陳景寧說，政府應針對家屬提供專業知能，教導照顧者如何照顧失智患者，長照三點○除應著重四大面向，提供照顧者喘息、就業、心理、經濟支持，照顧者心態也要轉變，把照顧失智者當成一個工作，才能避免照顧衝突、負擔過大等問題。

陳景寧強調，照顧是一項專業，未來長照政策應提供家屬足夠的失智照顧資源，目前長照系統雖有技巧指導，但對失智照顧專業仍待提升，不應僅限於處理患者的混亂行為，如失智患者常出現的「囤物症」等非典型問題，家屬未受過訓練，就不知如何處理。

衛福部長照司長祝健芳表示，失智症不是老化必然現象，應從健康促進、三級預防著手，而非等到民眾罹病才媒合資源，尤其失智症汙名化需要被翻轉，民眾知道「失智並不可怕」，才能幫助失智症融入社區。

祝健芳說，失智症照護是長照三點○關注重點，衛福部正在修訂失智症政策綱領三點○版，針對不同等級失智症，提供不同服務資源。

她提到，失智日照中心全國使用率僅百分之七十四，仍有百分之廿六資源無人使用，日照中心主要服務「長照需要等級（ＣＭＳ）」四級以上失智者，長照三點○將持續提升日照中心利用率，盼更多失智者獲得正式資源服務。

失智症 患者 長照

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