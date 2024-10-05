健康你我他／教職退休打工 嘆隔行如隔山

大姐開工廠專門生產拜拜用的線香和環香，因為請不到工人，她看我自教職退休後閒閒沒事做，問我要不要去她的工廠打工。

大姐對我很好，我只想去幫忙，不想拿薪資，且怕自己是新手，會帶給大姐麻煩和困擾，這樣再拿薪水會受之有愧。然而，大姐卻堅持說「親兄弟，明算帳」，她請人也是要付工資，我就恭敬不如從命，當起了高年級實習生。

因為是新手，我先從簡單的工作做起，也就是把做好的環香繞上紅線方便提拿，當然大姐已先示範幾遍給我看了，我想這簡單，就信心滿滿的有樣學樣。

看大姐在繞紅線時很簡單，我卻怎麼拿都不對，其間還折斷好幾個環香，大姐說折斷沒關係，因為可融成香泥，再重新製作。可是融成泥再成為成品，也要花費不少的人力和時間。坐在我對面的阿桑手腳俐落，我則顯得笨手笨腳，真的自慚形穢，阿桑笑我可能拿慣了粉筆，拿線就好像在拿鋤頭一樣。

這個工作做了幾個月後，大姐說我已將線繞得很好，看來我已經上手了，要讓我嘗試新的工作，但是看那不堪一折的線香、環香，我是剉咧等，真的是隔行如隔山，我們對各行各業都要心存尊重和感恩啊。