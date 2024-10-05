愛肝達人站／颱風天老公做飯，老婆為何生氣？

颱風天，老公特別下廚做飯，想不到老婆不僅不賞臉，反而大發脾氣。

老公：「平日較忙，難得放了兩天颱風假，做飯給你吃，怎麼不高興？」

老婆：「平日叫你『炒飯』，你總是意興闌珊，怎麼提起『做飯』你就興致勃勃？」

老公：「最近工作忙，累！加上有B肝！」

老婆：「你平常就很忙，有B肝也不是一兩天，都是藉口！」

原來老夫少妻，老公忽略了在做飯給老婆吃的同時，忽略了跟老婆「炒飯」！

有B肝，就會累嗎？有幾種情況會累。

第一種情況是B型肝炎發作，病毒在體內繁殖，如像感冒人會累一樣，感冒時病毒在人體血液中繁殖，人體會產生免疫反應感到疲倦。B肝或A肝或C肝發作厲害人會累，也是因為病毒在血液繁殖，人會累。

B肝發作會累還有一種原因，就是如果發炎厲害，肝指數太高，接近猛爆性肝炎，或原來有肝硬化厲害，肝功能太差，肝臟無法維持人體正常的生理機能，人也會累。此外，如果B肝久了，長了肝癌，肝癌又很大了，人也會累！

要知道老公「性」致缺缺不想「炒飯」，是不是B肝引起的，只要抽血檢驗肝功能及做超音波便可得知。

此外，如果甲狀腺功能低下也會累，這時可能人懶散，全身無力，不僅「炒飯」，連做飯也不想做！

血糖太高，糖尿病失控，例如血糖高到五、六百以上，口渴尿多人也會疲倦不堪，性致缺缺！

若貧血厲害，心臟不好，腎臟病末期，人也會累，自然也會「性」趣缺乏！

身體內各器官長了癌症，尤其癌症末期了，例如肝癌很大了，人會消瘦，胰臟長了癌症，或大腸或腎長了癌，人也會累，同時人也會消瘦！

如果以上都正常還是性致缺缺，一則可能年紀大了，男性荷爾蒙缺乏了，或者真的工作太累了，或者老公對老婆沒「胃口」了，而沒胃口又有很多原因。

另一方面，如果老夫少妻，年紀相差太多，老公欲振乏力，心有餘力不足，那時「性趣缺缺」可能是老婆而不是老公。那時可能老公要求助於泌尿科醫師，吃口服助陽藥或者局部打震波，以重振雄風，以毋忘在「舉」，都是治療之道。

總之，了解對方的不滿，尋找醫療協助，知己知彼百戰百勝，如此不只有益家庭幸福，也對自己健康多了一份保障。