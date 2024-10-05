醫療奉獻獎／謝長堯 抹片篩檢推手 子宮頸癌退出10大癌症

台灣30歲以上的婦女都可以免費做子宮頸抹片，檢查子宮頸內有沒有引起癌變的細胞變化。台大醫學院名譽教授謝長堯以數十年光陰從事本土研究，證實台灣婦女的子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）的關係，得以說服政府補助做抹片篩檢。他一手建立篩檢制度的標準流程，抹片得到正確的結果。

30年來，國內子宮頸癌病人減少超過50%，並由婦女第三大癌症，到退出前十大癌症之列。謝長堯說，沒想過手上的研究會為台灣社會帶來何種影響，或是否能夠爭取政策重視。他只是心思單純的專注於當下，做該做、想做的事，努力以赴。

謝長堯出生於澎湖縣馬公市，考上台大醫科，再進入熱門的台大醫院婦產科，66歲退休後，在婦產部兼任主治醫師至今。

第34屆醫療奉獻獎 特殊貢獻獎 記者陳正興／攝影

出國深造 見證縝密篩檢制度

「台灣子宮頸癌發生率高，是否病毒引起？」謝長堯剛當上主治醫師，即投入基礎醫學，後來申請到美國西雅圖華盛頓大學（UW）攻讀流行病學，以子宮頸癌為研究主題。兩年研究所畢業後，他申請至加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學（UBC）癌症研究所，學習如何推廣子宮頸癌抹片檢查，並且見識了全球最佳的子宮頸抹片篩檢中心，很受震撼。

謝長堯說，該中心的抹片篩檢制度相當縝密，檢驗過程更是滴水不漏，連偽陰性的個案幾乎都不會漏掉。如此仔細蒐集的抹片每天超過百片，集中進入資料庫，可供研究使用。

親自訓練醫師 建立標準流程

隨分子生物學進展，德國科學家發現HPV是導致子宮頸癌的重要原因。謝長堯回到台灣後，轉為研究HPV與台灣子宮頸癌的關聯，證明台灣子宮頸癌致病原因與國際相同，是HPV引起，且關聯性很大，台灣流行型別以第16、18型為主。

既已發現HPV是子宮頸癌致病原因，謝長堯開始思考如何在台灣推動抹片檢查？為提高準確率，謝長堯從培訓篩檢員著手，同時鼓勵開業醫師做抹片篩檢，並建立抹片集中中心。

推動抹片篩檢是辛苦漫長的過程。謝長堯從負責採檢的醫師開始訓練，他親自跑去社區，教導醫師如何精確切片，如何判讀。而為確保篩檢正確，從採檢方法到抹片製作、儲存與運送，規畫抹片單的格式等，最終建立了標準的採檢流程，全國一致，沿用至今。

推廣子宮頸抹片篩檢，獲得當時衛生署長張博雅支持，1995年全民健保實施，同一年也免費補助30歲以上婦女做抹片篩檢。婦女接受篩檢的意願大為提高，也提升醫療院所推動子宮頸抹片篩檢的誘因。謝長堯說：「推動至今，台灣子宮頸癌發生率、死亡率都大幅下降。在癌前病變階段就篩檢出來、開始處理，不僅治療更單純、成本更低，療效也較佳」。

推動婦癌專科制度 改善醫療

謝長堯也是台灣婦癌專科醫師制度的推動者。從全台篩選年輕、成績好的醫師，至台北接受兩年訓練，他們再回到地方上推展婦癌專科制度。現在婦癌醫學會已有超過百名醫師參加，顯著改善了婦癌的醫療品質。

在台大醫院副院長任內，謝長堯為台大醫院成立全國第一個腫瘤醫學部，將內科、外科、放射治療科整合起來，集中醫療資源，病人節省了時間，治療效率也提升。

積極助弱 用資源做該做的事

從醫40年，謝長堯見證台灣醫療環境變遷。在沒有健保的年代，醫師遇到經濟艱難的病患，常想辦法幫忙。為了解病人真實狀況，他與妻子搭乘公車前往病人位在新北市新店山區的家，從病人家中擺設已見困難處境，得知病人是退伍軍人的妻子，的確拮据，謝長堯據實提出報告，醫院諒解，把費用結清。

「我沒有什麼大志，在職務上擁有資源，就用來做該做、想做的事。」謝長堯說，行醫的每個時期，他只想著不要浪費時間、努力以赴，「現在看來，衝得很辛苦，但過程很有趣、很有成就感」。