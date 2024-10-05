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橘世代／【啃老啟示錄】專家建議：啃老變多 父母要學會放手

聯合報／ 記者陳雨鑫張瀞文／台北報導
啃老族日漸增加，長期對父母用言語或情緒要脅錢財，也是一種經濟剝削，專家呼籲長輩提高警覺。 示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
啃老族日漸增加，長期對父母用言語或情緒要脅錢財，也是一種經濟剝削，專家呼籲長輩提高警覺。 示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

衛福部保護司司長張秀鴛表示，從老人保護通報案件中可以看出，「啃老」有上升趨勢，一○九年統計通報「其他類別」的老人保護事件，就包含財務侵占或詐取財物等，當年案件通報數為二二二件，一一二年則上升至二四九件，今年一到六月已經通報一六○件，張秀鴛表示，啃老通常被認為是家務事，長輩不太願意對外說，但近年呈現上升趨勢，也代表背後的問題恐已經愈來愈嚴重。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，撇除因為疾病衍生的就業困難、無法自立者，較常見的啃老類型是孩子眼高手低導致，這群人通常高學歷，甚至國外留學回來，始終沒找到滿意的工作，一直在讀書、考試、遊學中。父母對他們也有很高期待，捨不得他們去做基層、薪水低的工作。這其中有個案本身的問題，也有父母的溺愛、不當期望所致。

張淑卿建議父母要學會放手，設立小目標，讓孩子從簡單的事情走出來、參與社會，以培養孩子責任感。衛福部提供給十五歲到四十五歲國民每年三次免費諮商，以及各地的就業輔導站，都是可用資源。

她也建議身處子女啃老的父母，花更多心神活出自己的人生，安排自己的財務，別把全部注意力都放在這個無法獨立的孩子身上，若需要人聊聊家庭內的啃老難題，可善用以下兩支專線：

老朋友專線：○八○○─二二八五八五，提供高齡者各項生活問題的諮詢，於上班時間服務。

一九二五安心專線：衛福部提供全國民眾心理諮詢服務，廿四小時免付費。

啃老族定義

所謂啃老族，指有自立能力的成年人，依賴或者濫用父母及家人的資源，造成家人的財務犧牲。因為疾病而需要長期照護者不在此專題討論中。

數位版看這裡

卸下情勒的緊箍咒

「爸爸，我做生意失敗，欠地下錢莊五百萬，你先幫我還。」「媽媽拜託救我，如果連你都不幫我，我錢還不出來就剩命一條。」對孩子的關心和掛念成了緊箍咒，使得人生最後一哩路活得心驚膽跳，老父母該如何解？

啃老 父母 衛福部

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