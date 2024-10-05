橘世代／【啃老啟示錄】遇恐怖子女 4招自保

「恩典法律事務所」主持律師蘇家宏長時間關心財富傳承議題，他觀察，這幾年因為恐怖子女啃老，而來尋求協助的長輩明顯變多。

他認為，透過法律處理啃老事件，對親子都有好處，愈早處理，孩子愈有機會自立獨立；拖久了，啃老兒不但拖垮老年生活，也破壞家庭關係。他建議父母熟知以下四個法律：

保護令：保護令除了用外控機制防止啃老兒施暴，對精神疾病的孩子也能裁定必須就醫，或接受心理治療。許多父母擔心一旦聲請保護令，孩子會留案底，蘇家宏釐清，民事保護令的作用在預防老人再度遭受暴力，兒女若在保護令有效期間內，沒違反保護令，就不會有前科，除非兒女再度施暴，經檢察官提起公訴，法官判決後，才會有案底。父母可先撥一一三詢問，社工會告知相關程序，甚至可以啟動一些社會資源。

由家分離：父母可以提出理由，向法院提起訴訟，令成年兒女搬離住所。

歸扣：因結婚、分居、營業三種用途，父母（被繼承人）預先贈與財產給子女（繼承人），當父母過世後，分配遺產時，這筆贈與金額應該計算為遺產。亦即，若孩子要求父母拿出五百萬元助其創業，等於是先支領遺產。

喪失繼承權：對父母有重大虐待或侮辱事實者，經父母表示其不得繼承，施暴子女就會喪失繼承權。