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橘世代／【啃老啟示錄】心軟繼續同住 難防再遭暴力
啃老子女時有所聞，老父母多因傳統觀念隱忍，縱使報警獲核發保護令也多同處一屋簷下，難防再遭暴力，法官直言「保護令不是護身符」，難讓施暴者看到就立即退散，受害親屬應堅持遠離、遇害立即報案才能免於再受暴。
家事庭法官指出，受家暴有急迫危險者可聲請緊急保護令，由值班法官審核，最快一、兩個小時就能核發，而通常、暫時保護令因法官仍需開庭調查、心證判斷，加上文書往來作業，需等到兩、三周才能拿到。
法官直言，保護令並非護身符，實務上有許多聲請保護令的長輩，都因心軟繼續和對方同住，又再度遭施暴，因此開庭時也會請律師向當事人建議，若環境允許就分居，遠離潛在危險。
各縣市政府家暴防治中心也有緊急安置機制，將受暴者暫時安置住所，是最有效隔絕施暴者的方式，但很多被害人以怕麻煩、不自由等原因拒絕，公權力很難介入。
法官分析，台灣見警率高，違反保護令報案後警察通常能迅速抵達，若認定屬現行犯就能立即逮捕送辦，檢察官如認定其有再犯之虞可以聲請羈押，讓施暴者暫時到看守所拘禁，免於繼續騷擾對方。
反之，警方到場時已停止行為，無法確認是現行犯的狀態下，警察也只能對雙方做筆錄、隨案函送，並讓雙方各自回家。
法官說，施暴者如有繼續違反保護令情形，被害者可就原本保護令不足部分，增加聲請強制遷出、遠離命令等，多一道保護。
法官坦言，國內保護令機制相對完備，但仍有長輩礙於傳統觀念一再隱忍兒女精神、肢體上暴力，除了仰賴社工、警察體系及核發保護令等，本身能堅持遠離施暴者才是重點。
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卸下情勒的緊箍咒
「爸爸，我做生意失敗，欠地下錢莊五百萬，你先幫我還。」「媽媽拜託救我，如果連你都不幫我，我錢還不出來就剩命一條。」對孩子的關心和掛念成了緊箍咒，使得人生最後一哩路活得心驚膽跳，老父母該如何解？
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