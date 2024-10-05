橘世代／【啃老啟示錄】啃老家暴 父母如何斷捨離

南部張姓男子無業、長期酗酒，家人遭施暴氣得提告，不忍心又撤告，未料他變本加厲，對祖父動粗，前年底胞姊聲請保護令獲准，須遠離胞姊、祖父住所至少廿公尺。但張沒把保護令看在眼裡，多次進入住所，甚至要求胞姊載他與母親見面，討錢被拒絕便恐嚇「信不信我回家拿槍」、「我看誰有錢我開槍打他」。祖父與胞姊不堪其擾只能搬離，張男得知後再次找上門，敲破紗窗，還持磚塊、鐵鍬敲毀家人的二台小貨車前擋風玻璃。

張男違反保護令外，還涉酒後偷車代步、偷工地砂輪機、偷走路邊小貨車內的手機等，被檢方起訴八起案件，法院判共須執行一年二月徒刑，另有拘役部分為應執行拘役一百廿日，家人暫時放下忐忑的心。

毒癮兒鐵棍威脅 送戒毒職訓

高雄七十多歲老婦育有五兒，么子年輕時染上毒癮，罹患器質性精神病，身心狀況不穩定，反覆進出監所，近年無工作收入，返家「投靠母親」。婦人逐漸年邁且疑有失智症狀，兒子頻吸毒，施暴行為頻繁，還多次拿鐵棍威脅、推倒她，婦人只能向其他家人求助並報警。

社會局暫時讓她搬到其他兒子住處、協助聲請保護令，最後將么子連結至更生機構戒治毒癮，並透過職訓取得餐飲證照，耗時一年多，逐漸輔導其能在社區中自立。

多次施暴不悔改 恐嚇還偷竊

另起案例，已婚陳姓男子育有一名稚子，卻為了要錢對母親施暴，即便保護令獲准依然無視。去年七月間回老家時手持補土器具恫嚇「如果不給錢，就要拿手上器具殺死你，不可報警」。同年十月他又傳訊息到家人群組說「你們烤肉要小心，不小心會燒死」，附上民宅失火照片，寫「我一定要給他死」，附上磚頭照片、「明早沒給錢我直接帶人找爸要七百萬」。同年十月底，陳男手持螺絲起子，當面恐嚇母親「你不給我錢，你有看到我拿這個喔」，離開時持磚塊朝大門口丟，過三天騎車到母親管理宮廟，持榔頭敲破大門玻璃後，入內竊取監視器主機、供品及現金二千元等，直到今年初，他還腳踹家裡大門多下。

法官認為他多次家暴，不知悔改，向母親索討金錢而違反保護令及恐嚇犯行，依犯違反保護、加重竊盜罪合併判刑一年。

了解起因並輔導 勿隱忍姑息

長榮大學、高醫大社工系副教授卓春英說，啃老甚至虐待家暴長輩日增，很難歸於單一因素，或許因社會價值觀改變，加上家庭、學校教育與社經各層面變動力量堆疊促成，要先了解起因，才有機會輔導協助，降低高風險家庭啃老現象。

卓春英認為，政府應優先強化社會安全網，第一步通報系統納入基層村里幹事，再連結社政單位，了解啃老是因單純遊手好閒、還是缺就業機會。日前政院社福推動委員會議，內政部已提案將村里幹事納入安全網第一線，當事人價值觀或許不易改變，但落實社會安全網，就有機會在悲劇前解除危機。

一名家防中心人員直言，遭遇子女啃老或長期繭居，家長應減少自責，學習適當放手，透過家庭或外界資源，讓子女自立生活。一名資深員警則說，若啃老族有家暴習慣，建議可暗地蒐集事證，報警提告，除聲請保護令外，檢方、法院也會視情節輕重收押，別為了親情而姑息產生更大危機，反讓最親的人傷害自己。

專家建議遭遇子女啃老的家長，應學習適當放手。示意圖，非新聞當事人。記者曾吉松／攝影