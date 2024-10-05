有設計／豐蔬果月曆 早鳥優惠倒數

聯合報出版熱賣的「臺灣豐蔬果月曆」，早鳥優惠只到下周三（九日），有興趣的朋友，可要把握最後機會。

二○二五「臺灣豐蔬果月曆」以美麗、真實感十足的台灣特有蔬果為主角，除了保留原有的記事功能外，另有專家專業調配的食譜。十二個月份的蔬果安排，依序是蓮霧、花椰菜、香蕉、青江菜、水蜜桃、甜豆、西瓜、高麗菜、美濃瓜、南瓜、葡萄及蕈菇，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的蔬果照片時，還可獲得各類蔬果營養和做菜的常識，天天豐盈健康。

蔬果月曆定價每份二五○元，早鳥優惠僅要一八○元，搭配二○二五健康誌（定價三○○元）合購，只要三八八元，現省一六二元；再加購蔬果的魔法餐桌一書，省得更多。詳情請參閱聯合報或電詢02-86925588轉2974；網購請上「有設計」，網址https://reurl.cc/5dz28M