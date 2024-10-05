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「台灣好行」缺駕駛 偏遠區班次少

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
觀光署「台灣好行環島計畫」線上活動10月開跑。圖／觀光署提供
觀光署「台灣好行環島計畫」線上活動10月開跑。圖／觀光署提供

為鼓勵民眾出遊搭乘大眾運輸，交通部觀光署推出「台灣好行」，共八十條路線，然而受駕駛缺工影響，部分偏遠路線一天僅一、兩班，讓想搭的民眾直呼「看得到、搭不到」。觀光學者則認為，台灣好行一旦班次減少就失去原先目的，與其衝刺路線數，不如先滿足班次需求。

「台灣好行」為觀光署提供旅客直達景點的旅遊接駁服務，現共有八十條路線，為鼓勵搭乘，現共有六十五條路線半價，自○四○三地震後，更祭出十條宜花東路線免費。根據觀光署統計，今年截至八月，累計有三四七萬人次搭乘，較去年同期增加，今年目標達四八○萬人次，盼能回到疫情前水準。

然而搭乘人數增加，班次卻未跟著增加。觀光署坦言，受駕駛員缺工影響，路線及班次無法大幅增班，即便國家風景區管理處、地方政府申請路線，也要通過公路局審核、要有業者經營，還要跟一般客運路線搶駕駛。

觀光署說，目前較知名景區，如日月潭、阿里山、北投竹子湖等，提供接駁班次可達半小時一班，但像宜花東等較偏遠地區，部分路線可能一天只有一至兩班。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，台灣好行最初目的是串連偏遠地區或景區的交通節點，目標是縮短時間、提升運轉率，一旦班次減少就失去原先目的。撇除特殊需求，像部分新增路線一天只開一、兩班，都是虧損補貼嚴重，且營運效果不佳的路線。他認為，台灣好行不用衝路線數，應該注重消費者方便度，在既有且具有效益的路線上滿足班次需求。

觀光署表示，即日起至十一月底止，推出「台灣好行環島計畫」，只要加入「台灣好行環島串遊」ＬＩＮＥ官方帳號好友，上傳任一路線車內及站牌合照，就可參加抽獎，獎項包含旅遊金一萬元、台東知本老爺平日雙人客房一晚、花蓮美侖大飯店平日雙人房一晚、旭集／饗饗平日晚餐雙人餐券等。

台灣好行 觀光署

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