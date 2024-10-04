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失智照顧第一步？專家建議先開家庭會議、預立醫療決定

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
失智症協會秘書長陳筠靜建議，家屬必須盡早安排人力，以信託等方式規畫財務，並在居住環境安裝扶手等維護安全；失智症照顧示意圖。記者陳正興／攝影
失智症協會秘書長陳筠靜建議，家屬必須盡早安排人力，以信託等方式規畫財務，並在居住環境安裝扶手等維護安全；失智症照顧示意圖。記者陳正興／攝影

失智症協會依國衛院研究推估，含年輕型失智症在內，全台共有37萬失智症患者。最新研究顯示，阿茲海默症患者照顧時間7年起跳，失智症協會秘書長陳筠靜建議，家屬必須盡早安排人力，以信託等方式規畫財務，並在居住環境安裝扶手等維護安全。

陳筠靜表示，確診失智症時，照顧者應與病人本身討論病況，即使病人缺乏病識感，也要試圖讓其了解疾病可能進程，同時與民間組織、其他失智者家庭接觸，形成互助網絡，照顧時間漫長，必須有可以信任的諮詢單位，才能面對診斷後、病程變化時等脆弱時期，民眾可與失智症協會、地方失智症共照中心等建立聯繫管道。

「若患者是輕度失智，家屬可將其個人意見納入討論。」陳筠靜建議，家屬可以家庭會議形式，與所有照顧者、患者本身共同擬定醫療決定、財務規畫等細節，也要了解社會有哪些資源可用，如患者符合身障證明、中低收入戶等福利資格，建議儘早取得相關證明，同時，應設法擬定延緩失能的各項措施，並安排照顧人力。

陳筠靜表示，失智者環境安全也是準備重點，除家中可預先設置無障礙設施，如廁所裝設扶手等，交通上若照顧者無法分神駕車，也可先熟悉長照專車等安排，預備交通資源方便患者回診就醫，居家、外出安全都要兼顧。

台大醫學院神經科兼任教授邱銘章則建議，早期發現的失智症患者，若認知狀況仍良好，可依患者本身意志，簽訂預立醫療決定，先行告知家屬與醫護人員，若疾病進入末期，自己希望、不希望接受哪些醫療處置；患者人生目標也建議調整，若事業有成者，可考慮開始交班，還在打拼階段者，葉可思考調整方向，別再從事高強度工作，設法避免工作受到認知功能退化影響。

台大醫學院 失智症 患者

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