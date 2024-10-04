失智照顧比預期長 專家：長照3.0應提供照顧者更多知能

國內首份失智症餘命研究發現，阿茲海默症患者3分之1以上存活超過十年。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，照顧失智症患者是長期抗戰，不只家屬、被照顧者，都應對疾病有基本認知，長照3.0政策也必須支持「階段性照顧安排」的資源設計。

陳景寧說，輕度失智症時期，患者可善用社區據點、長青學苑，增加社會互動，延緩病情惡化；輕中度階段則可至日照中心，盡可能延長在家與社區居住時間；重度階段因照顧密度增加，考慮使用住宿式機構、外籍看護，此時更要在意家庭照顧者是否還能承受負荷，且不是每個人都適合當照顧者，必須經過適性評估。

「長照政策必須把照顧者視為專業人員。」陳景寧說，政府應針對家屬提供專業知能，教導照顧者如何照顧失智患者，長照3.0除應著重四大面向，提供照顧者喘息服務、就業、心理、經濟支持，照顧者心態也要轉變，把照顧失智者當成一分工作，才能避免照顧衝突、照護者負擔過大等問題，有時情感涉入太深，反而增加照顧時的負荷與衝突。

陳景寧強調，照顧是一項專業，建議未來長照政策，提供家屬足夠的失智症照顧專業資源，目前長照系統雖有技巧指導，但對於失智相關專業仍有待提升，不應僅限於處理患者的混亂行為，例如近期總會服務許多失智症個案，出現「囤物症」等非典型問題，家屬沒有受過訓練，就不知如何處理。

衛福部長照司長祝健芳表示，失智症不是老化的必然現象，應從健康促進、三級預防著手，而非等到民眾罹病才媒合資源，尤其失智症污名化的情況需要被翻轉，民眾知道「失智並不可怕」，才能幫助失智症融入社區。

祝健芳說，失智症照護是長照3.0關注重點，且衛福部正在修訂失智症政策綱領3.0版，針對不同等級失智症患者，提供不同服務資源。她提到，失智日照中心全國使用率僅74%，仍有26%無人使用，日照中心主要服務「長照需要等級（CMS）」4級以上失智者，長照3.0將持續提升日照中心利用率，盼更多失智者獲得正式資源服務。