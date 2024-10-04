想要起床神清氣爽？專家建議「這時間睡覺」最剛好

現代人有不少人都有睡眠問題，可能是入睡困難、半夜頻繁醒來，也有人睡了一整晚還是覺得好累。近期英國營養專家布克（Kate Booker）接受《鏡報》（Mirror）採訪，她認為睡眠問題可能跟「最佳睡眠時間」有關。她建議，為了達到「深層睡眠」的效果，最理想的睡眠時間，應該在晚上10點前入睡。

布克受訪時表示，深層睡眠對身體的修復至關重要，不但有助於身體恢復、細胞再生，也有益身體成長和修復，還能強化免疫系統。她指出，晚上10點入睡是最佳睡眠時間，因為通常入睡後在前半夜經歷的深層睡眠時間最長。

在剛入睡的睡眠周期中，深層睡眠通常能持續20到40分鐘，隨著睡眠時間持續，深層睡眠的時間會逐漸縮短，進入快速動眼睡眠期（REM）。布克強調，晚上10點至凌晨2點是獲得「深層睡眠」的黃金時間，這段時間入睡進入深層睡眠，能讓人在早晨起床後感到神清氣爽，所以養成早睡的習慣可以說是非常重要。

她也指出，有80%的人體生長激素會在晚上10點至凌晨2點間產生，所以在這時間入睡，並保持7到9小時的充足睡眠，能夠增強免疫力、修復膠原蛋白，甚至還能燃燒脂肪。

為了改善睡眠，布克建議以以下方式調整睡眠習慣：