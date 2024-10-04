維也納柏林木管重奏團 苗北藝術節展美聲

由柏林愛樂、維也納愛樂與維也納交響樂團的木管首席們組成的維也納─柏林木管重奏團（Ensemble Wien-Berlin），將來台參加苗北藝術節，德奧管樂名家強強聯手，帶來音樂盛宴。

1983年當時維也納愛樂長笛首席舒爾茲（WolfgangSchulz）、柏林愛樂單簧管首席萊斯特（KarlLeister）、柏林愛樂雙簧管首席雪倫伯格（HansjörgSchellenberger）、維也納愛樂法國號首席霍格納（Gunnther Hongner）與維也納音樂院低音管教授圖可維奇（Milan Turkovic）首度合作，重奏團誕生至今。

現在成員包括維也納愛樂長笛首席卡爾─海因茨．舒茲（Karl-Heinz Schütz）、柏林愛樂雙簧管首席強納森．凱利（Jonathan Kelly）、維也納交響樂團單簧管首席傑拉德．帕欽格（Gerald Pachinger）、柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾（Stefan Dohr）以及維也納交響樂團低音管首席理查．加勒（Richard Galler）。

根據新象藝術今天發布的新聞稿，維也納柏林木管重奏團曲目橫跨所有木管五重奏的樂曲種類，特別重視20與21世紀的作品，樂團以「重奏團（Ensemble）」命名而不是「五重奏（Quintet）」命名，讓5名音樂家擁有擴充聲部的彈性，透過樂曲的需求，可以加入弦樂或是鋼琴，讓木管樂器更有發揮。

維也納柏林木管重奏團音樂會將於10月8日在台北國家音樂廳演出，10月9日在苗北藝文中心演出。10月7日則將舉行長笛、雙簧管、單簧管、法國號與低音管大師班。

這次兩場音樂會曲目多元古今不設限，曲目亮點之一的是編曲家烏爾夫─桂多．沙佛（Ulf-GuidoSchäfer）改編羅西尼「灰姑娘」與莫札特「女人皆如是」的歌劇組曲。沙佛本身曾經擔任過北德廣播愛樂樂團的單簧管首席，改寫起來更能發揮木管音色專長。