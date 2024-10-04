明東雨西晴溫暖舒適 下周迎東北季風「2地區」降溫水氣多

山陀兒颱風影響減弱，中央氣象署指出，明天各地氣溫回升，呈現東雨西晴天氣，整體舒適溫暖。下周一起受東北季風影響，迎風面北部及東半部有局部短暫雨；周三至周五轉乾、轉涼，北部及東半部高溫僅剩27至29度，低溫22至24度。

氣象署預報員黃恩鴻表示，山陀兒帶來的降雨預計今天晚間就會減弱，明、後天偏東風環境，各地氣溫回升，呈現東雨西晴天氣，東半部有局部短暫雨，午後南部地區及中部以北近山區有局部短暫雷陣雨，整體舒適溫暖。

他指出，下周一至周五受東北季風影響，周一、周二水氣多，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，尤其北台灣有較大雨勢。周三至周五轉乾、轉涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，明、後天溫度回升，各地高溫約30至32度，低溫24至26。下周一起溫度逐漸下降，中南部高溫仍有30、31度，低溫略降，北部及東半部周三後因為雲多降溫，高溫僅剩27至29度，低溫22至24度。