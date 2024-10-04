聽新聞
0:00 / 0:00
明東雨西晴溫暖舒適 下周迎東北季風「2地區」降溫水氣多
山陀兒颱風影響減弱，中央氣象署指出，明天各地氣溫回升，呈現東雨西晴天氣，整體舒適溫暖。下周一起受東北季風影響，迎風面北部及東半部有局部短暫雨；周三至周五轉乾、轉涼，北部及東半部高溫僅剩27至29度，低溫22至24度。
氣象署預報員黃恩鴻表示，山陀兒帶來的降雨預計今天晚間就會減弱，明、後天偏東風環境，各地氣溫回升，呈現東雨西晴天氣，東半部有局部短暫雨，午後南部地區及中部以北近山區有局部短暫雷陣雨，整體舒適溫暖。
他指出，下周一至周五受東北季風影響，周一、周二水氣多，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，尤其北台灣有較大雨勢。周三至周五轉乾、轉涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，黃恩鴻表示，明、後天溫度回升，各地高溫約30至32度，低溫24至26。下周一起溫度逐漸下降，中南部高溫仍有30、31度，低溫略降，北部及東半部周三後因為雲多降溫，高溫僅剩27至29度，低溫22至24度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言