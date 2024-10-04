屠宰場灌水牛 農業部開罰3萬元

媒體報導雅勝屠宰場發生牛隻屠前被灌水。農業部今天表示，雅勝違反屠宰作業準則，罰新台幣3萬元；飼養者則違反動保法，桃園市府可罰1.5萬到7.5萬元。

媒體報導雅勝冷凍食品股份有限公司北區聯合電動屠宰場，發生牛隻屠宰前灌水違法情事。農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬告訴中央社記者，全台牛隻屠宰場有13處14條屠宰線，此案是8月12日屠檢獸醫師依規定，在屠宰作業前調閱屠宰場監視錄影設備時發現。

他說，屠檢獸醫師隨即主動通報，也做屠後檢查，依據屠宰衛生檢查規則第15條判定內臟全數不合格廢棄；防檢署已對出租屠宰場的業者雅勝執法，以違反屠宰作業準則第12條第5款規定裁處3萬元；行為人則已函送桃園市政府動物保護處。

農業部動物保護司副司長陳中興說，飼養者或管領人已觸犯動物保護法第5、第6條，可依同法第30條開罰1.5萬元以上、7.5萬元以下。

台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾說，動社在2012年拍攝、揭露過有2處有此嚴重問題，之後農業部做出以上規定，要求屠檢獸醫師每天作業前必須調閱之前的錄影檢視。

其次，她說，農業部也根據動保法訂定「牛隻人道屠宰查核注意事項」，規定動檢員須對被送去屠宰，放在繫留區的牛隻進行數項檢查，當中包含檢查有無發生灌水情事或疑似有灌水工具。

她並說，但2018年動社又再拍攝業者改在中繼場灌完水，才送到屠宰場屠宰，當時新竹縣政府有依據動保法裁處。另外，動社也曾有人員調查時，目睹懷孕的母牛，因母體被強灌水的體內壓力過大，小牛被沖出體外。

林岱瑾強調，屠前對牛隻灌水是非常殘忍的酷刑；呼籲地方政府確實執行屠宰場人道屠宰檢查，各牛隻屠宰場屠檢獸醫師要確實監督監視器影像，不應再讓落後又殘忍的牛隻灌水案件再發生。