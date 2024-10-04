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竹市與竹縣竹北部分區域 10/11晚間起停水10小時

中央社／ 新竹縣4日電

台灣自來水公司今天表示，因應施工，在竹市北區、東區以及竹北市部分區域將於10月11日晚上9時起停水10小時，影響9萬9746戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

自來水公司第三區管理處今天透過文字表示，為穩定新竹地區供水，辦理「配合新竹二場送竹北、新竹系統分流工程」停水施工，部分區域將從10月11日晚上9時起至12日上午7時止停水，共停水10小時。

新竹縣竹北市停水區域包含新崙里、溪州里、聯興里、新社里、新國里、麻園里、中崙里、北崙里、文化里、福德里、興安里、斗崙里、竹仁里、新庄里、新港里、白地里、泰和里部分地區及竹北里部分地區。

新竹市停水區域有東區的中正里、光復里、前溪里、千甲里、埔頂里、建功里、復中里、復興里、文華里、東勢里、東門里、武功里、水源里、立功里、親仁里、豐功里、軍功里、錦華里、關帝里。

還有北區的中央里、中寮里、中山里、中興里、仁德里、光田里、光華里、北門里、南寮里、古賢里、士林里、大同里、康樂里、文雅里、新民里、武陵里、水田里、湳中里、湳雅里、福林里、舊港里、舊社里、西門里、金竹里、金華里、金雅里、長和里。

另降壓地區包含竹市東區的三民里、南市里、南門里、成功里、振興里、東園里、榮光里、福德里、育賢里；以及北區的中雅里、南勢里、台溪里、境福里、客雅里、崇禮里、新雅里、民富里、潛園里、石坊里、磐石里、育英里、興南里、西雅里。

自來水公司指出，水壓降低期間，應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。

停水 新竹 水公司

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