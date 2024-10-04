弘道基金會辦論壇 分享日本經驗化解高齡孤獨

弘道老人福利基金會今天舉辦「共生社區國際論壇」，邀2個來自日本成功推動共生社區的單位，分享如何從「在地需求」與「生活期待」等經驗，化解高齡孤獨社會困境。

台灣即將邁入高齡社會，弘道老人福利基金會在感恩聖仁社會福利慈善基金會、磊山保險經紀人的公益支持下，和中山醫學大學共同舉辦「共生社區國際論壇─日本深度分享會」，邀請2個來自日本成功推動共生社區的單位分享經驗。

論壇從「在地需求」和「生活期待」角度經驗分享，一起看見如何連結人與人關係及互助，化解高齡少子化、孤獨無緣社會困境，創造一個支持社區所有人一起好好生活的共生社區。

在日本東京「Kissa Laundry」是一間打破一般印象的「咖啡洗衣店」，並促成社區居民互動交流。創立的田中元子原本從事建築相關行銷企劃與文章撰寫，期待藉由建築設計，創造人與人能交流互動的共好生活。

田中元子表示，去了不同國家城市，也曾來到台北，才發現日本社區的1樓都是封閉型只有出入口的設計，加上日本人比較拘謹，不像台北走出捷運站或在巷弄中就有各種店家可以交流互動，深感一樓是最容易被看見與改變起點，所以有了「一階的創造就是社區的創造」的想法，在日本一階就是指一樓的意思，而結合咖啡與洗衣元素的「Kissa Laundry」就是推動的起點。

「Kissa Laundry」成功打破日本人個性拘謹的風俗民情，敲開居民心門，一起共生好好生活，除了已經開展3間店外，這獨特的設計與經營模式，也推廣至日本其他地區成為示範模式。

弘道基金會指出，不論是社區據點、或其他多元型態組織或各式店家，不論是團體或個人，人人都可以是共生社區的推動者、參與者甚至是發起改變者，讓共生社區精神在台灣每個角落發生，終結孤獨無緣社會，創造多元跨世代有人情味的有緣社會。