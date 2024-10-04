秋季限定美味 苗栗優質大閘蟹上市開賣

苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹，從蟹苗引進、飼料抽檢、水質管控、藥物殘留檢驗等環節嚴格把關，打響「苗栗優質大閘蟹」品牌，今年度有31戶參與養殖，今天宣布上市開賣。

每到秋天是許多老饕期待的品蟹季節，苗栗縣政府農業處今天會同縣內各養殖協會，舉辦「113年度苗栗優質大閘蟹上市發表會」，現場除以養殖箱展示頭好壯壯的大閘蟹，也端出清蒸大閘蟹、麻油香蟹、塔香辣蟹、鹽焗大閘蟹、醉蟹等多道美味料理，香氣四溢，令人垂涎三尺。

農業處指出，苗栗縣因水質、氣候適宜，縣府自民國100年起輔導蟹農養殖大閘蟹，採取「綠色生態」、「疏養」的生態養殖模式，從引進蟹苗、專屬飼料、水質抽驗等嚴格把關，且上市前須通過藥物及戴奧辛殘留檢驗，才核發產地認證標章和防偽蟹環，成功打響「苗栗優質大閘蟹」品牌。

農業處表示，今年度大閘蟹養殖戶31戶，養殖面積約19.75公頃，放養量約32萬6700隻；上市前的藥物殘留檢驗項目增加至68項，讓消費者吃得更健康、安心。

苗栗縣長鍾東錦出席活動表示，苗栗優質大閘蟹擁有專屬蟹環，正面為經過認證的防偽標章，背後的QR碼可以查詢每隻大閘蟹的養殖紀錄與檢驗報告等完整生產履歷，品質有保證。

鍾東錦說，苗栗優質大閘蟹膏黃肥美飽滿、肉質鮮甜彈牙，受到饕客青睞，未來考慮擴大養殖面積，增加產量，也可增進蟹農收益；他也提醒，近來網路屢有假冒苗栗優質大閘蟹的名義，販售來路不明的加工產品，消費者應提高警覺勿受騙上當。

苗栗縣政府農業處表示，消費者欲購買或品蟹，應認明專屬產地QRcode標章雷射防偽蟹環，可洽詢苗栗縣優質大閘蟹產銷協會理事長陳雲湧（0920-091695）；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事鄧良洲（0933-731970）。