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高致死率馬堡病毒盧安達現蹤 羅一鈞：不排除提升疫情建議

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬堡病毒可透過接觸受感染果蝠或被感染人的血、體液等傳染，院內感染也頗為常見。圖／疾管署提供
馬堡病毒可透過接觸受感染果蝠或被感染人的血、體液等傳染，院內感染也頗為常見。圖／疾管署提供

盧安達近日出現馬堡病毒（Marburg virus）感染病例，死亡率達三成，曾在盧安達接觸馬堡病毒患者的一名德國 醫學院學生及其女友，回國後出現症狀，使德國漢堡一度關閉車站。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，目前持續觀察中，如果疫情升高，可能提升盧安達旅遊疫情警戒。

羅一鈞表示，盧安達截至本月2日累積至少馬堡病毒36例，11例死亡，其餘病例隔離治療中，匡列約300名接觸者，死亡率高達30.5%。根據疾管署國際旅遊疫情建議等級，目前僅有迦納共和國、赤道幾內亞、坦尚尼亞三國為第一級：注意（Watch），他表示，將持續觀察盧安達疫情，不排除提高當地旅遊疫情等級。

曾在盧安達接觸馬堡病毒患者的德國醫學院學生及其女友，兩人從盧安達返國後，在法蘭克福上火車，抵達漢堡。由於其中一人出現類似流感症狀，漢堡車站一度因此封閉，後經檢測馬堡病毒陰性。

馬堡病毒出血熱為我國第五類傳染病，疾管署資料顯示，初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛、肌肉痠痛與倦怠；發病後3天可能會出現嚴重的水狀腹瀉、腹痛與痙攣、惡心及嘔吐，腹瀉可持續一周。在這個時期個案眼窩深陷、面無表情且嗜睡，曾被描述像鬼魅般憔悴。許多個案在發病後7天內會有嚴重出血現象，並出現斑丘疹。

除嘔吐物及糞便帶血外，牙齦、鼻腔、陰道及靜脈採血處亦可能有自發性出血。此時期亦伴隨持續高燒，如影響中樞神經系統則可能出現意識不清、易怒或攻擊性行為。死亡個案多於發病後8至9天，因嚴重失血及休克而死亡，依病毒株差異及醫療環境因素，致死率約在24%至88%不等。存活個案恢復期的併發症包括睪丸炎、關節疼痛、眼睛葡萄膜炎。

疫情 病毒

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