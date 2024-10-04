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「移工就醫地圖」上線！ 一鍵找醫院、即時通譯

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部推出「友善移工就醫地圖專區」，移工在LINE@移點通點選「就醫地圖」提供清晰、易操作的就醫指引、語言翻譯及即時支援服務，有效解決移工就醫障礙。圖/勞動力發展署提供
勞動部推出「友善移工就醫地圖專區」，移工在LINE@移點通點選「就醫地圖」提供清晰、易操作的就醫指引、語言翻譯及即時支援服務，有效解決移工就醫障礙。圖/勞動力發展署提供

為提升在台工作移工的生活品質與醫療便利性，勞動部10月起推出「友善移工就醫地圖專區」，移工在LINE@移點通點選「就醫地圖」就能更便捷地取得就醫資訊尋求醫療服務，提供清晰、易操作的就醫指引、語言翻譯及即時支援服務，有效解決就醫語言障礙問題。

勞動部勞動力發展署表示，移工使用「友善移工就醫地圖專區」只需簡單幾個步驟，透過LINE@移點通點選「友善移工就醫地圖專區」，即可找到離自身所在位置附近的醫療機構。無論是診所、醫院，系統皆會提供詳盡的醫療機構資訊，包括營業時間、醫療服務看診類型，不僅可縮短移工尋找合適醫療資源的時間，也提升就醫效率。

「友善移工就醫地圖專區」也貼心整合了移工母國語言線上翻譯功能，提供即時的就醫通譯服務，透過自動翻譯工具，移工可進行基本文字交流，若面臨複雜的醫療溝通需求，該功能也支援使用者一鍵外撥1955免付費專線提供三方通譯服務，確保即時無障礙地進行有效溝通。

勞發署說明，許多移工在就醫過程，常因為程序不熟悉而感到困惑，因此，移工就醫地圖設有詳細的看診及領藥流程指引，從掛號、就診和領藥，每個步驟都有簡明易懂的指導流程，也會提供相關的注意事項。

勞發署期盼LINE@移點通「友善移工就醫地圖專區」，能成為在台移工生活的有力助手，讓移工不僅能夠安心工作，還能獲得應有的醫療照護與健康保障。呼籲雇主、民眾、仲介公司立即向移工朋友們分享此重要資訊，如有相關問題可至「外國人勞動權益網網站」查詢，或洽詢1955勞工諮詢申訴專線。

地圖 移工 語言

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