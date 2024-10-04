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雨彈再升級！大豪雨擴及6縣市 汐止柯子林災防告警留意暴雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署針對雙北發表大雷雨訊息。本報資料照
中央氣象署針對雙北發表大雷雨訊息。本報資料照

低壓帶持續影響，中央氣象署表示，今天新北市（北海岸）及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北至新竹山區有局部大雨發生的機率，預計持續至晚間，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象署表示，大豪雨範圍為基隆北海岸、台北市山區；大雨為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣。

氣象署也針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）發布災防告警，持續時間至17時56分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署 豪雨

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