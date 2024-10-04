喝鮮搾柳丁「送柳丁樹」！大苑子慶回歸 9門市限量送

大苑子100%台灣柳丁的「台灣鮮搾柳丁綠」歡慶回歸，開賣日當天(10/7)於指定門市使用大苑子PAY完成購買台灣鮮搾柳丁綠(北部75元/大杯、中南部70元/大杯)的會員，就送柳丁樹，全台包括市府夢想店、新店中正店、新竹北大店、豐原三民店、逢甲福星店、彰化民族店、花壇店、埔里店、西螺店等9家指定門市參與，各門市數量有限，贈完為止。

大苑子的「台灣鮮搾柳丁綠」，堅持使用新鮮現搾且是百分百純正的台灣柳丁製作，能喝到獨特的精油香氣、搭配回甘、清爽的翡翠綠茶，酸甜順口。

此外，大苑子超級會員計劃每周一至周四也天天有驚喜。10/7(一)大苑子PAY單筆消費滿169元，即贈文山青茶一杯；10/8(二)大苑子PAY完成信用卡自動加值，享許慶良鮮奶茶買一送一優惠；10/9(三)大苑子會員獨享：青森蘋果冰茶第二杯半價；10/10(四)大苑子會員轉贈商品券/優惠券，即可獲得10元/5元折價券。