台灣好行今年目標480萬搭乘人次 10月起打卡抽旅遊金

「台灣好行」為交通部觀光署提供旅客直達景點的旅遊接駁服務，現共有80條路線，交通部觀光署表示，今年目標達480萬搭乘人次，回到疫情前水準，現不僅有65條路線可享車票半價優惠，「台灣好行環島計畫」線上活動10月開跑，只要上傳任一路線車內及站牌合照，就可以抽萬元旅遊金、五星級飯店住宿、下午茶券等價值25萬元好禮。

觀光署表示，台灣好行現共有65條路線半價，自0403地震後，更祭出10條宜花東路線免費。今年1至8月累計有347萬人次搭乘，較去年同期301萬人次增加，今年目標達480萬人次，回到疫情前水準。觀光署也說，今年10條宜花東路線免費推出後，搭乘人數已較4月前成長3倍。

另外，觀光署也說，受駕駛員缺工影響，路線及班次無法有大幅度增班，像較知名景區日月潭、阿里山、北投竹子湖等，每日提供接駁班次可達半小時一班，但像宜花東等較偏遠地區，部分路線可能一天只有1、2班。

觀光署指出，「台灣好行環島計畫」10月1日至11月30日，只要加入「台灣好行環島串遊」LINE 官方帳號好友，上傳台灣好行任一路線車內及站牌合照，符合資格者就可抽獎，獎項包含旅遊金1萬元、台東知本老爺平日雙人客房一晚、花蓮美侖大飯店平日雙人房一晚、旭集／饗饗平日晚餐雙人餐券、Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案等。

另外，觀光署也說，為提升自由行旅客旅遊台灣便利性，今年首度整合高鐵、台鐵、捷運及台灣好行等4大國內主要公共運輸，陸續推出國際旅客適用的「Taiwan PASS高鐵版」及國內外旅客皆可使用的「Taiwan PASS台鐵版」，並自7月1起配合花蓮振興政策，推出「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，推出2人同行1人免費優惠，另自9月13日起推出「國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版遊台灣，2人同行1人免費優惠活動」。