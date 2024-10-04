肯德基「優惠代碼」快記下！套餐58折、1元蛋撻帶回家

限時9天勿錯過！肯德基推出「雙10優惠 歡慶100」優惠活動，10月5日到10月13日，包括個人餐、雙人餐到多人餐通通納入，最低100元起、就能享受超值咔啦脆雞套餐。肯德基此次不藏私一次公開9款隱藏版優惠，只要輸入5碼數字，馬上享受最低58折起的超優惠價格。

優惠方案包括：一人雙十爽吃雞：「咔啦脆雞 x1+雙色轉轉QQ球 x1+原味蛋撻x1」(優惠代碼40624)，套餐價格特價100元。雙人雙十爽吃雞：「咔啦脆雞 x4+無糖茉莉綠茶(小)x2」(優惠代碼40623)，雙人共享餐特價200元。三人雙十爽吃雞：「咔啦脆雞 x6+百事可樂(小)x2」 (優惠代碼40622) ，三人分享餐只要300元。

另有歡聚必備的「咔啦雞腿堡 x2+咔啦脆雞 x8+原味蛋撻禮盒(6 入) x1+香酥脆薯(大) x1+百事可樂 x1 瓶」 (優惠代碼50389)，現折418元，外送也適用。一推出就造成轟動的辣味經典代表「青花椒咔啦雞腿堡 x1+4 塊上校雞塊 x1+百事可樂(小) x1」也可享73折(優惠代碼40573)。輕鬆下午茶必吃的「4塊上校雞塊 x1+原味蛋撻 x1+經典冰奶茶 x1」則只要82元(優惠代碼40553)。

此外，肯德基和知名動畫《名偵探柯南》聯名推出的「闇黑芝麻蛋撻」，即日起至10月14日只要單點/加點一盒6入原味蛋撻禮盒，就送一顆「闇黑芝麻蛋撻」。

要注意的是，受颱風天候因素影響，花蓮、台東地區餐廳雙十優惠活動調整為10/7開始。門市查詢：https://reurl.cc/Mj1byK