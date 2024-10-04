影／曼谷廊曼到台中航線首航 台中今天迎180多位泰國遊客

台中市政府觀光旅遊局赴泰國曼谷暹羅百麗宮參加交通部觀光署舉辦之「台灣展Taiwan Travel Fair」，推廣台中觀光後，台中市觀旅局和華府旅遊集團合作之曼谷首航包機，今天滿載180多位旅客抵達台中國際機場，此次執飛航空公司泰國獅子航空，也是該航空公司首度飛航台中國際機場。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，外交部對泰國實施入境台灣14天免簽證措施，加上飛行時間僅約3.5小時，市府統計2023年住宿台中市泰國籍旅客約有7.3萬人次，為造訪台中東南亞旅客的第4大來源國。

台中市觀旅局全力開發泰國旅客市場，近期甫於當地最大華文報紙「世界日報」上刊台中旅遊資訊，兩周內連續4則報導搶占泰國遊客視線，受到當地好評。

這次包機旅行團將到被譽為美聲涵洞的台中國家歌劇院、老屋再造的宮原眼科及一中街夜市等台中觀光景點，同時也到觀光資源豐富的南投，體驗中台灣的美景。

陳美秀指出，市府觀旅局積極協助拓展航線及宣傳，各家航空公司或代理商都看好台中及中台灣的旅遊潛力，隨著疫情影響降低，台中國際機場的航線不斷增長，這次的包機雙向對飛皆是滿載，象徵旅遊需求的大幅提升，此次成功的包機經驗，將促使各航空公司更重視台中的旅遊市場，期待未來台中機場有更多航線航班。