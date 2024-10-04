睽違6年 2024南瀛國際民俗藝術節10/5登場

台南市長黃偉哲今天宣布，睽違6年，2024南瀛國際民俗藝術節10月5日登場，為期9天，邀來19國36組表演團隊登台，讓全國遊客共同參與這場全球民俗藝術的文化饗宴。

告別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、2024南瀛國際民俗藝術節明天登場，表演團隊包括國內15組、及日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、蒙古、義大利、尼泊爾、紐西蘭、波蘭、智利、波多黎各、保加利亞、巴拉圭、拉脫維亞等18國21組。

黃偉哲今天在記者會指出，南瀛國際民俗藝術節由原台南縣開辦，2年1次，頗富歷史盛名及文化傳承，如今颱風山陀兒離開，表演就要開始，全國遊客把握初秋季節出遊時，也可到台南參與這場文化盛會，見證全球民俗藝術璀璨時刻。

市府指出，日本秋田竿燈祭是今年藝術節亮點之一，竿燈祭每年夏季於日本秋田縣舉辦，和青森睡魔祭、仙台七夕祭並列東北三大祭典，也是日本國家重要文化遺產。智利、波多黎各、阿爾及利亞等國團隊，則是首次參與藝術節。

藝術節內容多元，可看性十足，日本「太鼓」展現傳統祭典的活力與力量；巴拉圭「頂瓶舞」融合高超平衡技巧與優雅動作；波多黎各黑色皇權舞團「Bomba」舞蹈，生動詮釋非洲奴隸追求自由與抗爭的歷史；義大利團隊將中古世紀旗隊帶到舞台；紐西蘭毛利歌舞致敬毛利文化傳統。

此外，藝術節還有開幕、閉幕國際團隊大匯演、踩街嘉年華、台南400大戲、南瀛綠都心公園主舞台節目、及16區17場次巡演活動。