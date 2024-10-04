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張友驊滑倒地重創頭部 醫提醒旁人協助千萬別做這事

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
名嘴張友驊在北市信義區滑倒，頭部重創送醫急救。本報資料照片
名嘴張友驊在北市信義區滑倒，頭部重創送醫急救。本報資料照片

山陀兒颱風來襲，69歲名嘴張友驊3日晚間傳出在信義區滑倒，頭部重創，一度沒有呼吸心跳，目前仍在醫院搶救觀察中。成大醫院急診部主治醫師簡立建表示，跌倒是老人十大死亡原因之一，旁人幫忙通報119送醫，介意不要搖晃頸部或是捏壓人中。

簡立建說，跌倒是長者十大死因之一，活動力半，因此平常應該多小心移動時不要求快。特別是起床時要注意，不要一下子站起來，可以在床上做深呼吸5分鐘後，再慢慢扶著桌椅起身。為避免跌倒受傷，平常身上可以準備手機或是求救起，爬不起來時可以緊急呼救求助。

若出現外傷出血、骨折等緊急醫療需求，旁人可以協助通報119送醫；若有出血，可以用毛巾或是紙巾直接加壓傷口止血。若是有意識改變、劇烈頭痛、一手一腳無力、昏睡不醒應該立即送醫。

簡立建表示，千萬不要搖晃頸部或是捏壓人中，不只沒有效果，反而造成更嚴重的後果。

大部分老人跌倒， 都是輕微外傷或是頭皮撕裂傷。簡立建表示，可能需要傷口縫合。若有瘀青、血腫，可以透過冰敷緩解，一天5至８次，一次5到10分鐘；血腫瘀青要10天至15天才會消除。若是有服用抗凝劑（通血路）的藥物者則需亦特別注意。

另外，血壓突然改變也可能釀成跌倒，簡立建表示可留意患者是否有心血管疾病或是心律不整。他提醒， 如果平常就有暈眩的問題應該至神經內科門診追蹤；如果有心律不整也要找心臟內科檢查。

69歲名嘴張友驊3日晚間6點半滑倒，頭部重創，消防人員獲報趕抵，檢查已無呼吸心跳，實施自動體外心臟電擊去顫器（AED）及心肺復甦術（CPR），現場恢復生命跡象，但仍無意識，目前仍在醫院搶救觀察中。

山陀兒颱風 張友驊 意識

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