柯文哲愈關頭髮愈黑？ 皮膚科醫師推測一關鍵

台北地檢署偵辦京華城案，除案情本身進展外，民眾黨主席柯文哲的髮色，看起來竟「白轉黑」，也成為外界關注的焦點，皮膚科醫師指出，在煩惱且營養不見得如原先好的狀況下，理論上應該白一點，比較可能是因為理髮，讓原先被白髮蓋住的黑髮露出，或受到光線照射影響，有些黑髮較明顯。

柯文哲因涉及京華城案遭羈押禁見，原本1日安排第五次問訊卻遭柯拒絕，有網友發現，柯文哲最近幾次被媒體拍到的畫面，髮色看起來不像以前灰白，狀態反而更好。

開業皮膚科醫師趙昭明指出，在裡面有很多要煩惱的事情，加上營養可能不比過去在外食的狀態，理論上應該是變白才對，而且裡面應該不可能染髮，比較可能的原因，是理髮後露出原先被白髮蓋住的黑色頭髮；光線也是影響因素之一，一打光導致有些黑色頭髮看起來比較明顯。

至於遭受重大打擊「一夜白髮」的現象，趙昭明表示，頭髮會變白的原因之一是頭髮的營養不夠，血液及淋巴循環過不去的時候，真的很煩惱的時候，頭皮變得緊繃、血管收縮，那也會造成頭髮的營養一下沒辦法很充足而變白，但其實白色頭髮的英文是「Gray hair」，所以其實比較多是光度不太好，看起來灰白，「要到很白很白其實不太容易」，有些可能是透過化學藥劑，刻意破壞黑色素。

趙昭明也點出，維持亮麗黑髮的幾大重點，第一點當然是營養均衡，「以形補形效果有限」，重點還是均衡飲食，例如氨基酸和微量元素攝取，因為頭髮是由多種氨基酸組成；第二是頭皮血液與淋巴循環要好，否則也可能讓頭髮較枯竭，同時也要少曬太陽。

第三是要少染、燙；第四是洗頭水溫不要太高，也避免用熱風吹，吹風機靠得太近、太熱，也會造成髮質改變，第一個是質的改變，量的改變也會變得容易剝落等等，荷爾蒙也有影響，因為心情不好壓力大，髮質也會變得比較沒那麼好。

趙昭明表示，頭髮的直或卷對顏色影響不大，不過跟頭髮的品質有關，牽涉到頭皮的敏感性、油性等，因為油性髮容易出油，看起來會比較亮，但沒有落實清潔的話，容易造成頭皮發炎，甚至是掉髮，畢竟油本身也是種毒素，所以其實是一體兩面的。

有些人有長期游泳習慣，髮色也會比較不一樣，趙昭明指出，泳池內的水含氯，長期泡在這樣的水中，頭髮會變得乾澀，光澤也會減弱，所以一定要護髮，尤其長頭髮的民眾更要注意。