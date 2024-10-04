快訊

Gogoro產地爭議無違規結案 「文件誤填」背後有3個疑點

12強賽／中華隊門票今中午全面發售 日本戰最快完售

東港安泰醫院火警9死變8死！ 檢：1人心臟衰竭與火災無關

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲愈關頭髮愈黑？ 皮膚科醫師推測一關鍵

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲髮色變化，成為網友議論焦點。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲髮色變化，成為網友議論焦點。本報資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，除案情本身進展外，民眾黨主席柯文哲的髮色，看起來竟「白轉黑」，也成為外界關注的焦點，皮膚科醫師指出，在煩惱且營養不見得如原先好的狀況下，理論上應該白一點，比較可能是因為理髮，讓原先被白髮蓋住的黑髮露出，或受到光線照射影響，有些黑髮較明顯。  

柯文哲因涉及京華城案遭羈押禁見，原本1日安排第五次問訊卻遭柯拒絕，有網友發現，柯文哲最近幾次被媒體拍到的畫面，髮色看起來不像以前灰白，狀態反而更好。  

開業皮膚科醫師趙昭明指出，在裡面有很多要煩惱的事情，加上營養可能不比過去在外食的狀態，理論上應該是變白才對，而且裡面應該不可能染髮，比較可能的原因，是理髮後露出原先被白髮蓋住的黑色頭髮；光線也是影響因素之一，一打光導致有些黑色頭髮看起來比較明顯。  

至於遭受重大打擊「一夜白髮」的現象，趙昭明表示，頭髮會變白的原因之一是頭髮的營養不夠，血液及淋巴循環過不去的時候，真的很煩惱的時候，頭皮變得緊繃、血管收縮，那也會造成頭髮的營養一下沒辦法很充足而變白，但其實白色頭髮的英文是「Gray hair」，所以其實比較多是光度不太好，看起來灰白，「要到很白很白其實不太容易」，有些可能是透過化學藥劑，刻意破壞黑色素。

趙昭明也點出，維持亮麗黑髮的幾大重點，第一點當然是營養均衡，「以形補形效果有限」，重點還是均衡飲食，例如氨基酸和微量元素攝取，因為頭髮是由多種氨基酸組成；第二是頭皮血液與淋巴循環要好，否則也可能讓頭髮較枯竭，同時也要少曬太陽。

第三是要少染、燙；第四是洗頭水溫不要太高，也避免用熱風吹，吹風機靠得太近、太熱，也會造成髮質改變，第一個是質的改變，量的改變也會變得容易剝落等等，荷爾蒙也有影響，因為心情不好壓力大，髮質也會變得比較沒那麼好。

趙昭明表示，頭髮的直或卷對顏色影響不大，不過跟頭髮的品質有關，牽涉到頭皮的敏感性、油性等，因為油性髮容易出油，看起來會比較亮，但沒有落實清潔的話，容易造成頭皮發炎，甚至是掉髮，畢竟油本身也是種毒素，所以其實是一體兩面的。

有些人有長期游泳習慣，髮色也會比較不一樣，趙昭明指出，泳池內的水含氯，長期泡在這樣的水中，頭髮會變得乾澀，光澤也會減弱，所以一定要護髮，尤其長頭髮的民眾更要注意。

柯文哲 頭髮 黑色

延伸閱讀

柯文哲被羈押反回春「頭髮愈關愈黑」？白髮真的有辦法自然逆轉嗎

京華城案 檢五度提訊彭振聲…他面對媒體露微笑

柯文哲盯監視器看賴清德？張惇涵指「總統一笑置之」 黃國昌怒嗆：怎笑得出來

賭氣？身子虛？柯文哲拒絕提訊出庭 資深檢：從來沒有遇過

相關新聞

張友驊滑倒地重創頭部 醫提醒旁人協助千萬別做這事

山陀兒颱風來襲，69歲名嘴張友驊3日晚間傳出在信義區滑倒，頭部重創，一度沒有呼吸心跳，目前仍在醫院搶救觀察中。成大醫院急...

台灣寶可夢中心10月開賣23樣新品！內行人喊「黏黏寶漁夫帽」日本秒殺款必買

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）10月新一波商品來了！周六（10月5日）要賣23樣新品，以美式漫畫風格描繪為設計的寶可夢周邊商品，包含海豚俠手機架、黏黏寶的漁夫帽等，引起熱議，有網友表示，日本先前就有販售黏黏寶漁夫帽，「日本線上10分鐘左右賣光，現場也是30分鐘就沒了。」相當搶手，喊話當天要早點去排隊了。

柯文哲愈關頭髮愈黑？ 皮膚科醫師推測一關鍵

台北地檢署偵辦京華城案，除案情本身進展外，民眾黨主席柯文哲的髮色，看起來竟「白轉黑」，也成為外界關注的焦點，皮膚科醫師指...

秋季限定...金黃樹海大景 太平山台灣山毛櫸旺季啟動車流管制

時序進入秋季，太平山森林遊樂區吸引許多遊客行走台灣山毛櫸步道，一睹滿山金黃色森林大景。林業署宜蘭分署因應人車潮及兼顧遊憩...

星宇航空與阿拉斯加航空聯營航班 赴北美8城市更方便

星宇航空今宣布，與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作，即日起旅客可透過星宇航空官網訂購自西雅圖延伸飛往北美內陸8大城...

挨批與輝達合作AI起步晚 氣象署：還有努力空間

山陀兒颱風為北部、東半部及南部地區帶來劇烈降雨，資深媒體人黃光芹今天批評，中央氣象署與輝達（NVIDIA）合作的「AI神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。