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秋季限定...金黃樹海大景 太平山台灣山毛櫸旺季啟動車流管制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣山毛櫸的葉片轉黃時，一大片金黃色林葉，非常好看。本報資料照
台灣山毛櫸的葉片轉黃時，一大片金黃色林葉，非常好看。本報資料照

時序進入秋季，太平山森林遊樂區吸引許多遊客行走台灣山毛櫸步道，一睹滿山金黃色森林大景。林業署宜蘭分署因應人車潮及兼顧遊憩品質，決定10月19日起至11月17日期間每周末六日，除了原有不分平假日車輛「動態」管制上限1000輛，另在「翠峰景觀道路」也進行管制，車輛上限為200輛，維護景觀道路安全與交通順暢。

台灣山毛櫸又稱為「台灣水青岡」，是冰河時期孑遺的珍稀植物，受到文資法公告保護。太平山國家森林遊樂區擁有1100公頃山毛櫸原始林，全台面積最大純林，每年10月起，山毛櫸綠葉紛紛轉為金黃，放眼望去壯觀景色漂亮又具詩意，每年吸引成千上萬名遊客湧上山欣賞美景。

為維護遊憩品質，宜蘭分署今天說明兩段式車輛「動態」管制措施，進入太平山國家森林遊樂區後依序行駛於「宜專一線全長25公里」及「翠峰景觀道路全長16.5公里」，一直以來，不分平假日在車潮眾多時就會機動在入口售票站，即宜專一線開啟動態管制，讓遊樂區內總車輛上限維持1000輛。

第二段管制是台灣山毛櫸旺季期間，10月19日起至11月17日每周末六日會在「翠峰景觀道路」入口（分歧點是宜專一線25公里）進行車輛「動態」總量管制，讓進入翠峰景觀道路的車輛上限維持200輛以內。

宜蘭分署說，因為台灣山毛櫸步道的起點位於「翠峰景觀道路」終點，景觀道路全長16.8公里，路寬僅5公尺，不適合太多車輛進入，為鼓勵高乘載運輸，若啟動管制措施時會開放9人座小客車、公務車及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在200輛管制範圍。

考量秋季山區午後容易起霧下雨，建議若要遊賞台灣山毛櫸步道儘量提早入園為宜，最好在早上11點以前進入步道較能欣賞到山毛櫸，也提醒遊客，山毛櫸步道全長約3.8公里，步行往返約3小時，手機自2公里處以後訊號微弱，而2.58公里至3公里有落差近100公尺急陡坡，要欣賞到台灣山毛櫸原始林美景需行走至3.2公里處，請斟酌體力與來回時間， 山上容易起霧，下午2時後勿進入步道。

宜蘭分署貼心整理遊客提問Q&A，資訊查詢請上太平山國家森林遊樂區官網http://tps.forest.gov.tw/或太平山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁。

太平山台灣山毛櫸林位於稜脈北側迎風坡，是全台面積最大的台灣山毛櫸純林。本報資料照
太平山台灣山毛櫸林位於稜脈北側迎風坡，是全台面積最大的台灣山毛櫸純林。本報資料照
台灣山毛櫸步道位處太平山國家森林遊樂區翠峰山屋旁，秋天黃葉耀金，但下午易起霧，2時過後請勿進入。本報資料照
台灣山毛櫸步道位處太平山國家森林遊樂區翠峰山屋旁，秋天黃葉耀金，但下午易起霧，2時過後請勿進入。本報資料照
台灣山毛櫸綠葉轉金黃，漂亮又具詩意。圖／宜蘭分署提供資料照
台灣山毛櫸綠葉轉金黃，漂亮又具詩意。圖／宜蘭分署提供資料照
台灣山毛櫸黃葉期，許多遊客都會專程上山一睹滿山金黃色的森林大景。圖／宜蘭分署提供資料照
台灣山毛櫸黃葉期，許多遊客都會專程上山一睹滿山金黃色的森林大景。圖／宜蘭分署提供資料照
葉子在秋天轉為金黃色的台灣山毛櫸，是台灣山區少見美景。圖／宜蘭分署提供資料照
葉子在秋天轉為金黃色的台灣山毛櫸，是台灣山區少見美景。圖／宜蘭分署提供資料照
太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸林區，可以欣賞到秋季限定的金黃變葉美景。圖／宜蘭分署提供資料照
太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸林區，可以欣賞到秋季限定的金黃變葉美景。圖／宜蘭分署提供資料照
台灣山毛櫸步道逐漸轉黃，步行林道間，詩意浪漫。圖／宜蘭分署提供資料照
台灣山毛櫸步道逐漸轉黃，步行林道間，詩意浪漫。圖／宜蘭分署提供資料照

太平山 宜蘭 森林遊樂區

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