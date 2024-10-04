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高齡產婦破3成 國健署4產檢要訣顧母嬰健康

中央社／ 台北4日電

台灣人晚婚又晚育，新生兒媽媽逾3成是高齡產婦，且超過5成生第1胎，增生產風險國健署今天提醒，謹記紀錄完整、規律產檢、寫下疑慮、家人陪伴這4要訣，有助孕婦、寶寶健康。

25歲至35歲是女性黃金生育期，但隨現代人晚婚晚育，根據內政部人口統計資料，民國112年出生的13萬3000餘名嬰兒當中，有超過3成（31.97%）為35歲以上產婦所生，且有超過5成（53.43%）為產婦所生育的第一胎，孕程及生產風險隨之增加。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒定期產檢4要訣，首先是資訊紀錄要完整，包括個人基本資訊，包括年齡、胎次、最後一次月經日期、身高體重、是否有吸菸飲酒、個人疾病史、孕產史、用藥紀錄健康狀態，以及以往懷孕或生產經驗等，有助產檢醫師全面瞭解孕媽咪的健康狀況，提供必要檢查與照護。

第2個要訣務必「規律產檢」，確認胎兒發育、母體變化、瞭解生活注意事項，如有異常，及早給予適當治療，預防妊娠併發症的風險，守護母嬰的健康。

再來就是在懷孕過程中，如有任何疑慮千萬別放心裡，國健署建議可以在健康手冊當中記下要在產檢時詢問醫師、助產師或護理師的問題，避免在檢查時緊張或其他因素而忘記想問什麼。

「在懷孕期間，家人陪伴很重要。」國健署強調，除了陪產檢，可以一起學習、一起了解相關資訊，也能一起注意營養均衡、改善不良生活習慣、準備孕產及嬰兒用品等，陪伴身心放鬆、幫忙按摩等，都能促進孕媽咪及寶寶的健康，降低高危險妊娠的風險。

國健署 懷孕 風險

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