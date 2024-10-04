星宇航空與阿拉斯加航空聯營航班 赴北美8城市更方便

星宇航空今宣布，與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作，即日起旅客可透過星宇航空官網訂購自西雅圖延伸飛往北美內陸8大城市的機票，包括鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀。搭乘星宇航空前往西雅圖的旅客，將可銜接後段由阿拉斯加航空執飛，共掛星宇航空班號的聯營航班。

星宇航空執行長翟健華表示，此次為星宇航空首次的聯營航班，與阿拉斯加航空的合作更加深化，進一步提升星宇航空在北美的航網便利性，使旅客能更快速且完整的安排飛航行程，未來將會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多合作機會，共同創造雙贏局面。

星宇航空表示，此次聯營航班的8大航點轉機時間方便，旅客於抵達西雅圖後，最快可於3小時內轉機搭乘聯營航班。此外，搭乘聯營航班的哩程也可累積於COSMILE會員計劃。除了聯營航班的8大城市外，旅客也可透過客服中心或合作旅行社，利用阿拉斯加航空轉機抵達北美上百個其他目的地。

星宇航空表示，截至今年12月共飛航31條航線，也擴及北美西岸3大城市洛杉磯、舊金山及西雅圖。其中，洛杉磯航線預計於12月22日增班為每周10班飛航；西雅圖航線也將於明年3月1日增班為每日飛航。