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挨批與輝達合作AI起步晚 氣象署：還有努力空間

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
山陀兒颱風昨挾狂風暴雨，高雄市區道路宛如「樹的墳場」。記者黃義書／攝影
山陀兒颱風昨挾狂風暴雨，高雄市區道路宛如「樹的墳場」。記者黃義書／攝影

山陀兒颱風為北部、東半部及南部地區帶來劇烈降雨，資深媒體人黃光芹今天批評，中央氣象署與輝達（NVIDIA）合作的「AI神器」起步晚、缺乏大資料庫與大數據，研判仍聚焦在天氣系統的分類。對此，氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，這個颱風在AI模式不是表現最優秀的，氣象署會善用AI，但還有努力空間。

有報導指出，輝達與氣象署合作開發的生成式AI模型「CorrDiff」，能透過AI將氣象資料解析度從25公里降至2公里，甚至曾在7月的凱米颱風發揮作用。

面對此次山陀兒颱風登陸時間、地點預測一再更動，黃光芹今天說，「AI神器」助攻氣象署的報導是虛偽陳述，氣象署雖然與輝達合作，但起步晚、缺乏大資料庫與大數據，研判仍聚焦在天氣系統的分類。

陳怡良表示，目前都有在使用AI預報作業，事實上，不管是之前發展數值、現在科學機器學習和AI模式學習，有部分預測模式不見得輸給AI，氣象署都有參考作為預報。

他也說，這個颱風在AI模式不是表現最優秀的，每個預報都會調整，這也是為何氣象署要依據最新資料調整，氣象署會善用AI，但還有努力空間。

山陀兒颱風 氣象署

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